綠能蟑螂通吃3光電標案／濁水溪南北3鄉長捲入

彰檢偵辦竹塘鄉及二崙鄉光電 弊案，已有3名鄉長捲入其中 ，圖為相關的光電案場。 （資料照）

2025/05/06 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及雲林縣二崙鄉前後任鄉長均涉及光電弊案，其中關鍵人物為光電業者蔡岳陽，他是竹塘鄉代表會主席林淑女的夫婿，蔡先透過太太影響力，買通竹塘鄉長蔡碩任，進而取得竹塘鄉的光電標案，向台電收取躉購費，獲得不法利益達四．四億元，其中一四四七萬元進自己口袋。蔡男食髓知味，把生意的觸角伸到濁水溪南岸的雲林縣二崙鄉，收買代表會主席楊世彬，再對前後任鄉長下手，進而取得標案，以收取台電躉購費，從中獲利。

光電業者蔡岳陽 是竹塘鄉代會主席夫婿

二崙鄉與竹塘鄉以濁水溪相隔，蔡男原活躍於竹塘鄉，他推自己的太太林淑女擔任三屆代表會主席，自己隱身幕後，得知綠能有利可圖，二○二一年三月與林姓光電業者，一同遊說竹塘鄉長蔡碩任辦理「第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統」標租案，合意達成發電容量每峰瓩可得四五○○元賄賂款。

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竹塘光電案 蔡岳陽不法獲利一四四七萬

蔡碩任交辦公所課長紀男、雇員謝男配合江男等人現勘、討論租金、回饋項目等，並違法洩漏標租地目等資訊，以利蔡男進行投標，最後林淑女再以鄉代會主席身分，未依照議事規則進行表決，而逕宣示「照案通過」。竹塘鄉的光電開發案共收取台電公司再生能源電能躉購電費四億四千多萬元，蔡岳陽獲得一四四七萬元，並將其中六百萬元存入太太帳戶。

蔡岳陽因認識二崙鄉代會主席楊世彬，便買通楊男，楊以代表會主席的影響力，取得前後任鄉長鍾福助、鍾東榮兩人的配合，以同樣手法獲得不法利益；檢方事後查出鍾東榮在案件招標後透過白手套收到九二○萬元賄款，鍾東榮還將現金藏在「鍾氏祠堂」以規避查緝。至於鍾福助收多少賄款，檢方不願透露。

彰化地檢署去年十一月偵結彰化竹塘、雲林二崙鄉長與鄉代會主席光電標租弊案，依涉犯共同違背職務收賄等罪起訴彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女及雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬及業者蔡岳陽等人。檢察官從涉案的金流中又發現，二崙前鄉長鍾福助也捲入其中，綠能蟑螂通吃三件光電標案，令濁水溪南北的鄉長相繼「淪陷」。

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