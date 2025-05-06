前鄉長鍾福助也涉貪瀆 二崙前後任鄉長 捲光電弊案

二崙鄉長鍾東榮（右）去年因涉入光電弊案被訴，如今檢方又查出前鄉長鍾福助（左）也涉入另一起光電弊案。（翻攝自內政部網站）

2025/05/06 05:30

光電業者涉對前後任鄉長行賄

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署去年八月查獲雲林縣二崙鄉自強市場太陽能光電招租弊案，無黨籍鄉長鍾東榮和鄉代會主席楊世彬已於去年十一月被起訴，檢察官從涉案的金流中又發現，該鄉同為無黨籍的前鄉長鍾福助也捲入其中，只是光電設置地點換成鄉內公墓。檢方日前搜索並通知涉案被告及證人共十四人到案說明，楊世彬及光電業者蔡岳陽等「原班人馬」起訴交保後二度被抓，檢方訊後諭知鍾福助、楊世彬、蔡岳陽分別以十萬、六十萬及五十萬元交保，另有四名光電業者和白手套各以二十萬至四十萬元交保。

該案業者與二崙鄉自強市場太陽能光電招租弊案為同一批，犯案手法如出一轍，犯案時間為二○二一年至二○二二年間，當時鍾福助的鄉長任期已近尾聲，光電業者蔡岳陽透過管道得知二崙鄉內的公墓將進行太陽能光電標案，涉嫌對鍾福助、楊世彬行賄，以利取得標案。

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彰檢追業者金流再揪出新弊案

檢察官陳鼎文去年破獲「二崙鄉自強市場太陽能光電招租弊案」後，繼續追查業者的金流，赫然發現鍾福助也牽涉在內，只是光電招租的標案換成鄉內的公墓。

全案起於光電業者蔡岳陽先從彰化縣竹塘鄉光電弊案獲得不法利益一四四七萬元。蔡男食髓知味，「撈過界」到二崙鄉先買通代表會主席楊世彬，再對鍾福助、鍾東榮前後兩任鄉長下手，取得標案，鍾東榮至少收得九二○萬元賄款，至於鍾福助收賄金額，檢方不願透露。

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