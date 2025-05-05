詐5千還催繳存簿 女大生報警逮車手

警方當場在超商內逮捕前來取簿的張姓車手。（警方提供）

2025/05/05 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台北市蔡姓女大生近期接獲假中獎訊息，信以為真依指示匯款五千元手續費，事後才驚覺受騙報案，不料詐團仍不死心，再度冒充主辦單位來電，軟磨硬泡要求提供金融卡、存簿與密碼，蔡女最後將計就計約出張姓車手，台中警方埋伏抓人，負責取簿的張男遭檢方聲押獲准。

蔡姓女大學生日前接獲LINE訊息，誤信自己幸運中了五萬獎金，為了領取獎金，依指示匯出五千元「手續費」，事後因未收到獎金驚覺遇詐立即報案，但詐騙集團仍不死心，再次假冒主辦單位來電，以「需要匯款帳戶資訊」為由，誘騙蔡女交出名下存簿、金融卡與密碼。

請繼續往下閱讀...

由於詐團話術老練、語氣逼真，讓蔡女陷入天人交戰，一度信以為真，配合將金融卡和存簿包裝寄出，然而她在最後關頭越想越不對勁，緊急停卡並聯繫物流公司攔截包裹，成功阻止個資外洩，詐團眼見包裹未送達，竟第三度致電催促寄件，並指定其將金融卡寄送至台中南屯區某超商門市。

蔡女受不了詐團「勾勾纏」，向台中市第四分局大墩派出所求助，月初順利在超商內逮捕前來取件的三十三歲張姓取簿車手，當場查扣相關證物，警方查出，張男另涉妨害性自主案件，已被檢方發布通緝，除解送歸案，全案也依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署偵辦，並向上溯源擴大追查詐團幕後成員。

衝派出所尋仇襲警#搶金鍊換車變裝#聚眾#妨害公務罪#助威也觸法#防一氧化碳奪命#熱水器#車手

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法