桃園4越籍男女陳屍租處／防一氧化碳奪命 裝熱水器有5要

桃園楊梅三名越籍移工及一名女大生在租屋處身亡，檢警調查裝設熱水器（衣服前方）的陽台窗戶關閉，熱水器未安裝強制排氣，因燃燒不完全引起一氧化碳中毒致命。（記者李容萍翻攝）

2025/05/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區四名年輕的越南籍移工、女大生因一氧化碳中毒倒臥租屋處身亡！桃園市消防局提醒，居家防範一氧化碳中毒潛勢危險，熱水器一定要依環境選擇適當型號，屋外式熱水器只能裝在室外通風良好的地方，且陽台門窗要經常保持清潔及開啟，不要晾掛大量衣物、堆放雜物或加裝窗戶阻礙通風；室內或通風不良場所，最好改用能將廢氣排到屋外的強制排氣式熱水器，且須由合格的承裝業技術士安裝熱水器，才能避免一氧化碳中毒。

陽台門窗保持開啟 勿掛大量衣物

桃園市消防局第二大隊幼獅分隊長張擎文表示，選購使用瓦斯熱水器有「五要」，「要安全品牌」選用貼有CNS檢驗合格標示的熱水器；「要正確型式」依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式（RF式）熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式（FE式）熱水器或密閉強制供排氣式（FF式）熱水器。

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「要安全安裝」由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤；「要定期檢修」定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之；「要保持通風」避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。做對這些事就可遠離一氧化碳中毒。

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