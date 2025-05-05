搶金鍊換車變裝 北北基逃百公里落網

基隆賴姓搶匪，赴新北市新莊搶奪買菜男金鍊，警追十三小時到基隆逮人。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/05 05:30

賴嫌涉多起搶案 重返舊地犯案當晚被逮

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊三日發生飛車搶奪金項鍊案，新北市警察局新莊分局追查鎖定黑衣、黑色安全帽嫌犯，以車追人，過濾上百支監視器，發現狡猾嫌犯躲避查緝、棄車、換車，變裝，變換藏匿處，警方追緝十三小時，查案橫跨北北基，當天深夜到基隆市逮獲睡夢中的嫌犯賴志威，但他不願交代重約一兩多、市價十萬餘元金項鍊去向，警方昨將賴嫌移送新北地檢署偵辦，續追贓物去向。

值得一提的，四十三歲嫌犯賴志威涉及多起搶奪案，約十二年前，賴嫌因搶奪案羈押期滿，但出獄五天就因手癢，同樣到新莊中正路搶奪落單蔡姓婦人金項鍊，六天後被逮，回籠吃牢飯；賴嫌這次重返舊地犯案，當晚就被逮。

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警方調查，新北市四十四歲高姓男子三日上午九時許到下新莊四維路市場買菜，徒步經過後港二路與四維路一百八十二巷口，因他雙手提滿購買物品，遭一名飛車搶匪從後扯走金項鍊，線上警力趕抵現場，嫌犯已逃逸。

到士林換車、內湖換裝 製造斷點

專案小組以車追人，掌握犯嫌逃往新北市泰山、五股、蘆洲、逃往台北市北投、士林、中山等區到內湖，逃往汐止、基隆一帶，期間追到嫌犯棄車處，發現狡猾賴嫌棄車，逃亡期間到士林換車、到內湖換裝，製造斷點，增加警方查緝困難；但警方仍從嫌犯戴同一頂黑色安全帽、瘦弱等特徵，一路追查到三日深夜，掌握賴嫌藏身基隆新豐街一處大樓，緝捕賴嫌到案。

戴同一頂安全帽 專案小組以車追人

警訊中，狡猾的賴嫌拒絕交代市價十餘萬元的金項鍊去向，警方持續追查贓物去向，釐清賴嫌是否涉及他案。

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