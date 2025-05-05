聚眾首謀可判7年 助威也觸法

妨害公務罪近年修法捍衛執法尊嚴，襲警不再罰錢了事。圖為示意圖。（資料照）

2025/05/05 05:30

捍衛執法尊嚴 襲警不再罰錢了事

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子林柏舟率人闖進派出所尋仇，還環抱阻攔的警員，基隆地院依妨害公務罪判刑九月至兩年不等；警察等公務人員在執法時，常常會遇到突發性的危險，而妨害公務案件頻傳，導致執法人員死、傷風險大大提高，為了保護執法人員安全，立法院於二○二一年修正刑法第一三五、一三六條條文，增訂妨害公務罪加重構成要件，也提高攜帶凶器、交通工具致傷、致死的刑度，藉此恫嚇不法分子，保障執法人員的人身安全。

基隆男子林柏舟不滿友人被砍，竟號召兩名友人分攜辣椒水、高爾夫球桿及鐵棒前往派出所找施暴者尋仇，三人因為被視為攜帶凶器及其他危險物品而妨害公務遭到重判。

請繼續往下閱讀...

律師林富貴指出，刑法妨害公務罪章中的第一三五、一三六條條文修正後，將公然聚眾改為「在公共場所或公眾得出入之場所，聚集三人以上」，直接點出只要是三人以上就算聚眾，並且由原先的共同正犯更改為聚合犯，分為首謀、助勢及下手施暴者，刑度各不相同。首謀及下手施暴者，將可處一年以上、七年以下有期徒刑；在場助勢者，則可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金，不再像先前一樣可以置身事外。

林富貴表示，修正案中也明訂公務員依法執行職務時，若民眾駕駛動力交通工具或攜帶凶器及其他危險物品而妨害公務者，將可處六個月以上、五年以下有期徒刑，修法通過後，只要是攻擊執行公務的執法人員，就不再能罰錢了事，修法之後，可有效保障警察執法公信，捍衛執法尊嚴。

衝派出所尋仇襲警#搶金鍊換車變裝#聚眾#妨害公務罪#助威也觸法#防一氧化碳奪命#熱水器#車手

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法