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    3狂徒為友出氣／衝派出所尋仇襲警 首謀重判

    林男等3人為了尋仇，竟大膽衝進基隆市南榮路派出所。（記者吳昇儒攝）

    林男等3人為了尋仇，竟大膽衝進基隆市南榮路派出所。（記者吳昇儒攝）

    2025/05/05 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子林柏舟得知汪姓友人遭到邱姓男子砍傷，隨即趕往醫院探視。事後聽聞邱男被帶回派出所，竟找來賴、周姓友人到派出所尋仇。林男衝進派出所，對著邱男噴辣椒水，賴男則環抱攔阻的警員。其餘警員見狀立刻向前將林男等人逮捕，基隆地院審結，認定林男等人觸犯妨害公務等罪，分別判處九月至兩年不等徒刑。

    環抱警員對邱男噴辣椒水 被活逮

    檢警調查，二○二三年十月十九日凌晨四時許，林男得知二十歲的汪姓友人被邱男砍傷，隨即在部立基隆醫院號召友人賴品睿、周聖凱，共同前往偵辦該起傷害案件的基隆市警察局第一分局南榮路派出所，要找當時二十二歲的邱男報仇。

    林男當下提供高爾夫球桿、金屬鐵棒給賴、周二人使用，自己則帶著辣椒水，前往派出所。三人抵達時，看見邱男仍在派出所內，賴、周二人便先將球桿、鐵棒放置派出所外，另跟著林男一起闖進派出所內。

    警方見狀詢問三人來意，但林男等人卻走越近，往邱男方向逼近。林男更是突然發難，持辣椒水朝邱男狂噴；賴男則配合環抱攔住前往救援的陳姓警員，周男則是在一旁助威。

    所內員警立刻將賴男等人拉開，並將三人趕出值班台外，另出動快打警力，呼叫周邊派出所同仁支援，當場將林男等人依涉犯妨害公務罪嫌逮捕；另也查扣辣椒水、高爾夫球桿、金屬鐵棒等證物，警詢後，將林男等人移送法辦。檢察官訊後，則依妨害公務罪將三人起訴。

    法官審理時，林男坦承犯行，並直言是自己提供高爾夫球桿及金屬鐵棒給周、賴二人使用，而噴邱男的辣椒水，也是自己準備。周、賴二人也當庭承認犯行，賴男更表示當時有環抱陳姓警員，攔阻對方，方便林男動手。

    法官認定，三人已觸犯妨害公務罪，其中林男為首謀，重判有期徒刑兩年、動手攔住警員的賴男則判處有期徒刑一年半、在旁助勢的周男判處有期徒刑九月；犯案用的辣椒水、金屬鐵棒及高爾夫球桿等證物均沒收。

    滯留6#衝派出所尋仇襲警#搶金鍊換車變裝#聚眾#妨害公務罪#助威也觸法#防一氧化碳奪命#熱水器#車手

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