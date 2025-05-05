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    楊梅4越籍男女 一氧化碳中毒亡

    桃園市楊梅區發生一氧化碳中毒意外，現場裝設熱水器的後陽台窗戶緊閉。（記者李容萍翻攝）

    桃園市楊梅區發生一氧化碳中毒意外，現場裝設熱水器的後陽台窗戶緊閉。（記者李容萍翻攝）

    2025/05/05 05:30

    〔記者李容萍、劉婉君／綜合報導〕桃園市楊梅區三名越南籍移工及其同鄉一名來台就學女大生，疑因一氧化碳中毒，倒臥租屋處身亡；移工友人因多日無法聯繫到人，前晚上門找人，驚見二男二女陳屍倒臥屋內客廳、臥室，警、消到場發現四人屍體已經腐臭、均未送醫，屋內仍飄著瓦斯氣味，檢、警昨相驗，初判死因均為一氧化碳中毒，死亡時間三至四天，現場無外力介入痕跡，排除他為。

    三人是移工 另一名是女留學生

    警方調查，死亡的四名越南籍男女分為廿三歲阮姓男子、廿七歲陳姓男子、廿四歲阮姓女子及廿歲潘姓女大生，阮男及陳男為失聯移工（均在工地打工），阮女持有工作證在苗栗某工廠工作，潘女在南部一所私立大學就讀、為越南籍來台留學生。

    檢警相驗 死亡時間已三至四天

    四人的同伴報案說，多日前眾人還在該租屋聚會，過了二、三天後無法聯絡到人，前晚赴該租屋處查看，發現四人全倒地明顯死亡；楊梅警分局、桃園市消防局第二大隊獲報到場，發現裝設熱水器的後陽台窗戶關閉、熱水器前的晾衣桿掛滿衣服，浴室內熱水仍未關閉、溫度稍高，門窗也都緊閉，其中二人遺體已明顯腐壞，另二人遺體呈現粉色狀態、口吐白沫。

    檢、警昨通知越南辦事處及潘女就讀學校進行相驗及後事處理事宜。校方人員說，潘女為一一三學年度春季入學，四月廿四至廿七日請假外宿，四月廿八日未到校上課，對潘女不幸離世深感哀慟，已聯繫家屬來台，也會協助處理後事。

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