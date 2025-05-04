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    首頁　>　社會

    帳戶人頭遭拘禁 逼喝尿吞蟲錄影

    詐團拘禁提供帳戶者於旅館，強迫其吞海蟲、當眾自慰並錄影羞辱，台南地方法院重判3人徒刑。（記者王捷攝）

    詐團拘禁提供帳戶者於旅館，強迫其吞海蟲、當眾自慰並錄影羞辱，台南地方法院重判3人徒刑。（記者王捷攝）

    2025/05/04 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕一名邱姓男子提供銀行帳戶給詐騙集團後，被帶走拘禁在旅館，未料拘禁期間遭到凌虐，被逼自慰、喝尿、吞下海蟲與蝦子等，還被拍照羞辱，詐團負責「取簿」及監控帳戶人頭的蘇男等三人落網後，台南地院審理認為三人犯行嚴重抹滅人性尊嚴，依加重詐欺、私行拘禁、洗錢等罪，判處四年六月至兩年四月不等徒刑。蘇男被台南市警歸仁分局逮捕時，一度解開手銬脫逃，因此比另二人多一條脫逃罪。

    蘇男等人是俗稱的詐團「取簿手」，透過社群平台張貼廣告，收購人頭帳戶，除將帳戶交給上游詐團幹部用來匯款及洗錢，同時負責帶走帳戶人頭，安排在旅館拘禁監控，以防人頭掛失帳戶或報案。

    詐騙3人組被判刑

    二○二二年底，邱男交出帳戶後遭拘禁，因他與其中一名取簿手有金錢糾紛，拘禁在台南一家汽車旅館期間慘遭虐待，被球棒毆打，後來被帶到另一處拘禁時，蕭姓取簿手指使共犯購買海蟲與蝦子，強迫邱男吞食，並命其裸體自慰、喝尿，過程都被錄影。至於所有被拘禁的人頭，除手機遭收走，行動受限，還被威脅「敢跑就打」。

    南院審理時，蕭男否認凌虐邱男，但其他共犯證稱蕭犯案；一名王姓取簿手供稱自己僅負責轉交帳戶資料；蘇男則承認下指令及脫逃，但否認涉及組織犯罪。

    法官審酌三人參與詐團運作，各在不同階段執行犯罪行為，並非臨時湊合，蘇男是主導者，將他判刑三年；蕭男實際參與私行拘禁與凌虐，判刑四年六月；王男判刑兩年四月。

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