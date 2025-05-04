詐團改冒金融專才 交朋友設陷阱

刑事警察局發現，原本極猖獗的假冒名人身分招攬投資詐騙犯行已減少，取而代之的是假冒知名券商、金融主管等身分在網路上與人互動，趁機設陷阱誘假投資詐騙。（記者邱俊福攝）

2025/05/04 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局發現，原本極為猖獗的假冒名人身分招攬投資詐騙犯行已減少，取而代之的是假冒知名券商、金融主管等身分在網路上與人互動，「斜槓交友」熟絡後，再假熱心地介紹投資虛擬貨幣等，遂行詐騙。

刑事局表示，日前一名張姓男子在網上遇見自稱證券公司業務經理的韋姓網友，二人攀談後加LINE，對方不斷彰顯其金融專業身分，再介紹張男於網路平台APP買賣虛擬貨幣，結果傳送給張男的虛擬貨幣APP平台，其實是由工程師在網路背後操弄假數據、假獲利與假出金的詐欺APP。

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警署冷靜想想防詐廣告奏效

所幸張男突然想起警政署曾推出的假投資防詐廣告，他碰到的情節與「冷靜想想」系列影片內容類似，遂於上班時間打電話至該證券公司查證，發現根本沒有這名自稱韋姓的業務經理，當即收手。

刑事局提醒，歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，透過不同LINE帳號與被害人聯絡，以「網路保密」、「限時限量」、「買到賺到」「保證獲利」、「超高報酬」、「穩賺不賠」等各式話術，設局行騙，而社群平台已成為詐欺投放假餌的主流，民眾須多加小心。

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