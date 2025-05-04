詐臺雅老董50億 買1.2億奢華品全沒收

調查局新北市調查處至鄭淳駿家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等進口豪車。 （記者林嘉東翻攝）

2025/05/04 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕台北地檢署偵辦神鬼女騙徒羅佩雯與隱餐飲集團負責人鄭淳駿，詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄五十億元案，連月來指揮調查局新北市調查處搜索羅女、鄭男等人住處、公司，查扣愛馬仕、卡地亞、香奈兒、LV等名牌包、售價兩百四十二萬餘元的愛馬仕珠寶腕表、要價近百萬的LV BIKE腳踏車等奢華品，查扣的車輛另有藍寶堅尼、Lexus LM等豪車，查扣的名品價值總額約一億兩千多萬元，全部依法沒收。

檢調自今年二月起展開三波搜索，先是搜索羅女住處，查扣各式名牌包、名錶、LV BIKE、LV限量玉石麻將等高級精品，其中LV限量玉石麻將要價兩百卅萬、愛馬仕珠寶腕表兩百四十二萬餘元；之後到鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等豪車；三月間進一步搜索羅女的謝姓前夫與兄嫂住處、公司等，查扣偉士牌聯名機車及多只名錶、多個名牌包等。

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新北市調查處指出，羅女等人為隱匿犯罪所得，陸續將詐款購置豪宅及奢侈品，還匯出十餘億元給鄭開設餐飲集團展店及個人花用，另將上億元詐款匯入謝姓前夫及胞兄、兄嫂帳戶，在台中市七期黃金地段開設知名火鍋店、甜點店等，還在各地捐款做公益，塑造慈善家形象以掩飾其罪行。

神鬼女與男特助 收押中

新北市調查處表示，羅女曾以投資機票賺價差名義詐財，被判刑二年五月，假釋出獄後，二○一九年與擔任沈男特助的鄭男裡應外合，也以投資機票名義詐騙沈男。此外，羅女獲知沈有意幫子女辦理美國等海外護照，向沈謊稱可透過關係，投資英國、澳洲、墨西哥等國獲得移民；沈因信任鄭，持續投入羅女訛稱的各項投資方案。羅、鄭目前被收押偵辦。

LV BIKE（腳踏車）價值約96萬。（記者林嘉東翻攝）

愛馬仕珠寶腕表價值242萬餘元。（記者林嘉東翻攝）

LV限量玉石麻將價值230萬。（記者林嘉東翻攝）

調查局新北市調查處今年2月在羅佩雯家中查獲愛馬仕、LV名牌包、高檔腳踏車、名畫等高級精品，市價近億元。（記者林嘉東翻攝）

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