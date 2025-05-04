棉被蓋頭性侵 判男友４年半還賠80萬

彰化林姓男子對女友用棉被壓頭性侵得逞，遭依強制性交罪判刑4年6月，又嚴重侵害女方性自主與貞操權，應賠償精神慰撫金80萬元。（資料照示意圖）

2025/05/04 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣林姓男子與女友同居期間爭吵不斷，某次爭執時失控施暴，甚至用棉被壓住女方頭部，強脫衣褲性侵得逞，彰化地院依強制性交罪將他判刑四年六月；女友認為人格被踐踏，求償一百萬元精神慰撫金，彰院認定林男嚴重侵害女方性自主與貞操權，再判決林男賠償女友八十萬元。

該案發生於今年二月十七日凌晨，林男與女友在彰化住處發生爭吵，過程中林男情緒失控，以棉被壓住女方的頭部，無視對方反抗而性侵得逞，事後女方驗傷、報案，刑事部分，林男被彰化地院判刑四年六月。

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民事部分，女友請求精神損害賠償一百萬元。林男在法庭上辯稱，自己薪水不高、還要扶養子女，女方求償金額過高，讓他無法負擔，希望酌減。

法官認為，林男明知女方強力反抗，仍強行性交，已嚴重侵害身體自主與貞操權，構成重大人格權侵害，依法應賠償精神損害，因此駁回林男抗辯，判林男應賠償被害人精神慰撫金八十萬元。

法官強調，「性自主權是人格權核心」林男以暴力手段壓制被害人，不僅構成刑事犯罪，更屬民事侵權行為，儘管林男聲稱兩人「事後仍有往來」，仍無法合理化性侵事實，且被害人驗傷證據明確，構成民事侵權責任，林男應負相應賠償義務。

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