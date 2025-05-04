3煞夜襲 鐵棍打死寄宿男

新竹縣關西鎮、號稱全台最短的中正路驚傳命案。（記者黃美珠攝）

2025/05/04 05:30

鄰居聽到砸物聲 害怕不敢查探 警鎖定特定對象

［記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮中正路一間民宅驚爆命案！五十多歲葉姓男子於四月廿九日清晨，被鄰友廖姓男子發現頭部受傷、血流滿床的躺臥在床，當時已意識不清，經緊急報警送醫搶救，昨天傷重不治。新埔警分局鎖定兩輛機車、三人涉案，全力查緝中。

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搶救兩天不治

警方調查，死者葉男平時沒有固定工作，居無定所，出身關西近台三線十六張地區，被歸為社會邊緣人，近來投靠處境相同、有吸食強力膠習慣的黃姓兄弟，並搬到石店子老街。周邊住戶告訴警方，葉男生前有去市場行竊，且動輒出口嗆人，懷疑因此引發他人不滿，找到他的借住處加以教訓。據了解，警方已鎖定特定對象追查。

全案發生在四月廿九日凌晨兩點多，警方根據周邊住戶提供的線索，循線掌握到案發當時，有三名男子分乘兩輛機車前來，停在黃姓兄弟住家前，機車車牌用口罩遮住。

這些身分不明者手持鐵棍衝入黃的住處，當時只有葉男在家，附近居民聽到砸打和玻璃碎裂等聲音。

居民擔心惹禍上身，不敢出門查探，直到聽到機車離去，大約清晨六點半左右，廖姓男子擔心葉男狀況前往查探，進屋發現葉男躺在床上頭傷流血，顏面也有挫傷痕跡，報警並將葉男送醫，經兩天搶救，因傷重中樞衰竭、心跳停止宣告不治。

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