性侵、猥褻幼兒園6童 犯226罪 園長兒毛畯珅 判28年8月定讞

私立培諾米達幼兒園教保員的園長之子毛畯珅涉性侵害6名女童，最高法院判刑28年8月定讞。（資料照）

2025/05/03 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕擔任台北市私立培諾米達幼兒園教保員的園長之子毛畯珅，被查出對六名女童性侵猥褻，共犯二二四罪，台北地院依加重強制性交等罪將他判刑廿八年，上訴後毛男仍只承認摸女童，否認性侵，高等法院追加認定毛男還多犯拍攝女童性影像二罪，共二二六罪，加重改判為廿八年八月徒刑，最高法院昨依此定讞，將在押的毛男移交檢方發監執行。

性犯罪判刑第二重被告 將發監執行

毛男是繼犯下多起性侵偷拍案、被判廿九年十月徒刑的富少李宗瑞之後，史上因性犯罪被判刑第二重的被告。

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僅有教保員資格的毛男，二○二二年七月至二○二三年七月間在該幼兒園擔任老師，利用和女童獨處機會，將女童抱在懷裡，趁機手指性侵或猥褻。檢警追查時，還發現毛男在手機和電腦內珍藏侵犯女童影片，此外，有女童不讓他摸，被他持物品打臉。

台北地檢署偵查時，毛男坦承犯行，被依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴。

但移送北院審理時，毛男翻供，只承認猥褻犯行，否認刑度較重的性侵犯行。北檢則對毛男追加起訴兒少性剝削等罪名。北院認為，被害女童均未滿七歲，毛男對她們犯下強制性交十一罪、強制猥褻二○七罪、拍攝性影像六罪，刑期共一二五二年六月，審酌毛男犯後態度惡劣，合併執行廿八年。

全案上訴至高院審理時，毛男仍僅承認摸女童，否認性侵。高院重新認定毛男共犯下二二六罪，刑期共一二九一年，合併執行廿八年八月。被告上訴，最高法院認定二審判決無違誤，駁回上訴確定。

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