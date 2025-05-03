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    首頁　>　社會

    法界：黃子佼恐入牢籠／受害人增加 高院追加限境等防逃

    黃子佼（戴口罩）涉兒少性影像片，已有四十七人受害，黃子佼昨赴高院和五人達成和解，加上日前的五人，目前已和十人達成和解。黃未受訪離去。（記者楊國文攝）

    黃子佼（戴口罩）涉兒少性影像片，已有四十七人受害，黃子佼昨赴高院和五人達成和解，加上日前的五人，目前已和十人達成和解。黃未受訪離去。（記者楊國文攝）

    2025/05/03 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼被查出收藏二二五九部兒少性影像片，一審法院認定受害人達卅五人，將他判刑八月、併科罰金十萬元，已上訴高等法院審理；隨後台北地檢署查出還有十二名少女受害、起獲多達五百八十六部性影像片，追加起訴黃男，併由高院審理。高院認定，此案被害人高達四十七人，黃有逃亡之虞，昨天下午緊急傳喚黃到庭，裁定將他五十萬元交保，同時限制出境、出海。

    黃子佼庭訊時，辯稱絕不可能逃亡，但尊重高院法官裁定，昨晚近七時辦理交保後離去。

    法界人士認為，高院會做出限制出境等防逃強制處分，顯示二審未來的判決刑度，勢必比一審加重許多，近來一再「拚和解」冀望免關的黃子佼，恐難逃牢獄之災。

    黃子佼拚和解冀望免關

    高院日前召開調解庭，黃和五位被害人達成和解，簽下和解書，昨日下午三時高院再度開庭，黃低調出庭，庭訊近一小時，再和另五位被害人達成和解。

    由於全案被害人眾多，高院另排定五月九日第三度再召開調解庭，安排黃子佼和多位被害人進行調解。

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