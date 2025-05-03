毛畯珅刑期 恐超越淫魔李宗瑞

「幼兒園之狼」毛畯珅。（資料照）

2025/05/03 05:30

另涉性侵害39名幼童審理中 首波已判28年８月

〔記者楊國文／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，性侵猥褻六名女童犯下二二六罪，被刑判廿八年八月確定。事實上，毛男犯行不止於此，檢方首波起訴後，又查出他另對卅九名幼童涉犯性侵等惡行，再度將他加訴，若新增案情也被判有罪，將來合併執行的刑度會更重，恐被判決有期徒刑的最高上限卅年，超越當年「富少淫魔」李宗瑞的廿九年十月刑度，成為國內性侵害犯行被判刑最重者。

請繼續往下閱讀...

卅一歲「幼兒園之狼」毛畯珅，在檢警第一波調查行動中，被認定對六名女童犯下性犯罪，昨天判決確定後，將發監執行。檢警的第二波偵查行動，查出毛男涉性侵、猥褻卅九童，以及在餐廳等公共場所偷拍未成年人性影像三百零六次，北檢去年起訴毛男，求處最重之刑，現由台北地院審理中。

被害人恐增至45人

若此部分犯行被認定有罪，全案被害人數將增至四十五人，刑期將與已確定的廿八年八月合併，合併後的應執行刑很可能達到卅年。

至於當年身為元大證券董事之子的李宗瑞，最愛做的事就是到台北市信義區夜店「把妹」。李被認定性侵偷拍二十多名女被害人，先是性侵、偷拍五名女子被判刑二十年定讞後，發監執行；接著又被認定再性侵九名女子，高等法院將他判刑三十九年二月，上訴後，最高法院於二○一八年駁回上訴定讞，合併執行的刑期為廿九年十月徒刑，僅比有期徒刑上限卅年少兩個月。

李宗瑞刑期29年10月

李宗瑞犯案時廿七歲，案發後於二○一二年被羈押，之後直接發監，雖然他在獄中力求表現「拚假釋」，但矯正機關考量他是重大性侵犯，想獲准假釋不容易，如果「關好關滿」，出獄時已五十多歲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法