竹市望族上億家產糾紛／侄護父遭叔一刀刺死

黃男到五金行買水果刀的影像曝光。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/03 05:30

么弟認為分到不理想地段

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市黃姓望族後代發生爭產風波，進而釀成命案！該家族五十歲么弟疑不滿家產分太少，到二哥經營、有網紅推薦的港式茶餐廳理論，爭執後憤而買刀返回，當場將護父的廿五歲侄子刺殺死亡；黃姓么弟行凶後神色自若，不認為自己有錯，檢方依殺人罪將他聲押獲准。

上二哥餐廳吵 買刀折返

警方調查，無業未婚的么弟兩年來因家產分配問題，經常找二哥吵鬧，前晚再次到位於新竹市光復路的二哥餐廳兼住家叫囂，雙方爭執後，黃男離開十分鐘，買回一把紫色陶瓷水果刀繼續吵鬧，在茶餐廳當廚師的侄子上前勸阻，黃男於混亂中竟一刀刺向侄子心臟部位，侄子當場倒地失去生命跡象。

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擋在父前 心臟中刀斃命

黃男買刀的五金行監視器影像顯示，穿著紅色外套的黃男鎮定地進店，挑選一把陶瓷刀後結帳離去。他帶刀重回二哥餐廳，因心中怒火失去理智，一刀刺向擋在父親面前的侄子心臟部位。

救護車到場時，黃男仍在店外徘徊，被警方依現行犯逮捕，帶回後冷靜不言，在拘留室待了一晚，直到律師到場才說話，對自己的行為並不在意，毫無悔意。

據了解，黃家有七名兄弟姊妹，父母已過世，家族屬於在地望族，早期在新竹市購入多筆土地，後來土地增值，留下的遺產至少上億元。無業的么弟靠著分到的家產過活，始終覺得自己分到的土地地段不理想，加上眼紅二哥經營的茶餐廳生意不錯，一直以遺產問題糾纏二哥。

新竹市黃姓男子因不滿家產分配問題，持水果刀刺死侄子。（記者洪美秀攝）

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