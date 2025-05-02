5億高中生之死 檢︰極可能自殺

5億高中生之死，檢認定夏朝源（圖左）未犯殺人罪，二度不起訴。（資料照）

2025/05/02 05:30

續查認定夏男父子未犯殺人罪 二度不起訴

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有五億房地產的賴姓高中生，二○二三年五月四日與代書助理夏朝源同性結婚後，於夏男住處墜樓死亡，賴母認為夏男與擔任代書的夏父謀財害命，控告殺人罪，台中地檢署同年六月認定賴生非他殺，將二人不起訴。全案再議後被發回續查，中檢昨天再度認定二人未犯殺人罪，續查的結論認為賴生極可能是自殺。

賴母的律師許哲維昨天表示，感謝檢警的用心，對於中檢判讀的傷勢，無重大反對意見，但對於賴生是否有自殺動機，暫持保留意見，至於是否再議，等收到不起訴書後再決定。

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中檢續查的內容與結果，包括解剖鑑定、現場勘查與二五五一種毒物、藥物檢驗等，與第一次偵結幾乎一樣，無他殺或中毒跡象，不過中檢第一次偵結時，沒指明賴生死因，續查則做出賴生「極可能是自殺」的結論。

檢方續查認為，賴生臉部、舌根、咽喉、左右頸動脈等處，均未見遭壓迫、出血證據，手腳沒有防禦性傷口，沒有遭限制行動的痕跡。

賴生被人推下樓的假設，也與現場客觀事證及經驗法則不相符；現場事證顯示，是賴生自己翻越陽台墜樓。

中檢表示，檢察官未預設任何立場、未排除任何可能性，以還原事實真相、替死者發聲為信念，本於科學偵查的實證基礎，窮盡一切可能之調查方法全面蒐證，都無從認定二被告殺人。

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