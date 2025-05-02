涉吸金近2億元 潛逃加拿大6年多／貴婦奈奈歸案 200萬交保 戴腳環監控

涉嫌吸金近兩億元潛逃加拿大的網紅貴婦奈奈，昨天清晨五時搭機抵台，被上銬帶走。（記者朱沛雄攝）

2025/05/02 05:30

〔記者王定傳、朱沛雄／綜合報導〕被控與前男友黃博健利用醫美診所，向投資人詐欺近兩億元、潛逃加拿大六年多的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端），日前寫信給檢調高層，否認參與經營醫美診所，將返台說明。前天她在調查局駐加法務秘書陪同下，自多倫多機場搭機，昨天清晨五時抵台，旋被上銬帶走，台北地檢署複訊後，諭令她以兩百萬元交保及限制出境、出海及住居，並實施電子腳環科技設備監控。

面對媒體詢問 不發一語

蘇女昨抵台後，先被帶至台北市調查處偵訊，下午一時移送北檢，面對媒體詢問：「有無吸金？錢花完才選擇回來？」均不發一語。檢方認為，蘇女涉犯詐欺及違反銀行法等罪嫌重大，有逃亡之虞，審酌她主動配合自加拿大返國歸案、以及涉案情節等因素，認為尚無羈押必要。

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檢調追查，二○一八年，蘇女涉利用高知名度與黃博健及黃父黃立雄等人，共同以杏立生技公司及博全診所名義，疑利用販賣醫美診所療程，向不特定民眾吸金近兩億元，同年十一月，杏立公司及博全診所突歇業，被害人發現資金要不回來提告。

檢調一查發現，蘇女與黃博健已在同月卅日出境，先飛往美國再轉至加拿大藏匿，北檢於二○一九年一月發布通緝，時效至二○四三年止，調查局也將蘇女列為外逃通緝對象。

去年五月，黃立雄、黃林麗真夫妻主動表達返台意願，回台後，檢方諭令黃立雄五十萬元交保及實施科技監控，黃林麗真請回。蘇女疑厭倦逃亡生活，日前也對外聲稱未參與經營醫美診所，表示會回台接受調查。

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