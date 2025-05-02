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    搞柚子幣詐2千人 扶輪社長收押

    招攬投資柚子幣吸金，檢調搜索傳喚首腦蔡承穎等8 人，查扣賓士車。 （記者蔡清華翻攝）

    招攬投資柚子幣吸金，檢調搜索傳喚首腦蔡承穎等8 人，查扣賓士車。 （記者蔡清華翻攝）

    2025/05/02 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕台南市安南扶輪社的時任社長蔡承穎，二○二一年起與中國人士共組跨境詐騙集團，並以他擁有多間公司董事長、董事、扶輪社長及民間社團理事長等的頭銜和經歷，召開說明會，招攬投資虛擬貨幣EOS柚子幣，約有二千一百餘人遭詐騙至少數千萬元；檢調搜索及傳喚首腦蔡男等八人，凍結疑似不法金流近四千萬元，訊後將蔡男、楊男二人聲押禁見獲准。

    究辦蔡承穎等8人 凍結4千萬

    橋頭地檢署追查，蔡男自二○二一年起開始與中國人士共組跨境吸金詐團，創設「伊甸平台」投資APP，製作保證獲利的投資宣傳簡報，以說明會等形式鼓吹民眾投資。

    蔡男等人吹噓，投資者透過APP投資虛擬貨幣EOS柚子幣，保證年獲利可達一四四％以上，若能協助招募新成員，還能額外領取動態獎金。事後有被害人發現，集團將投資的資金挪為他用，根本沒有替投資人購買EOS柚子幣，想拿回本金也無法操作APP解約，憤而投訴檢舉。

    檢調專案小組蒐證後，上月底鎖定蔡男、楊男以及公司幹部林男等八人，展開搜索及約談行動，查扣賓士車、現金及價值四百萬元的各式虛幣，同時過濾集團成員的金融帳戶，凍結三千多萬至四千萬元不等。檢調查閱投資人名冊，初步估算投資人數高達二千一百餘人，目前出面指控的被害人有廿多人。

    檢方認定，蔡、楊二人涉犯銀行法的「非法經營銀行業務罪」及「三人以上共犯詐欺取財」等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，另五人被告各以廿萬至十萬元不等金額交保。

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    招攬投資柚子幣吸金，檢調搜索傳喚首腦蔡承穎等8 人，查扣賓士車。 （記者蔡清華翻攝）

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