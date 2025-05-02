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    首頁　>　社會

    逃兵役疑對方拿錢不辦事／王大陸找黑白道查個資 起訴

    王大陸（中）裝病逃兵失敗偵辦中，圖為王搭北市 役男成功嶺專車入伍情形。 （資料照）

    王大陸（中）裝病逃兵失敗偵辦中，圖為王搭北市 役男成功嶺專車入伍情形。 （資料照）

    2025/05/02 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉花費三六○萬元找「閃兵集團」協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙四百萬餘元，透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資。新北地檢署依偽造文書、洩密及個人資料保護法等罪起訴王大陸等六人。王男裝病逃兵部分持續偵辦中。

    裝病逃兵部分偵辦中

    檢方指出，王大陸犯罪事實明確，闕、游二人犯後態度不佳，陳則認罪，劉應非誤傳個資，均請法院量處適當之刑。王毆打UBER司機部分，已和解撤告不起訴。

    檢方調查，王男不滿陳男收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，今年二月游帶著王，找游的好友劉員幫忙，劉協助查詢陳男個資，透過游傳給王，並稱：「三六○萬拿回來，之後你再找別的人處理。」

    檢方另查出，王男因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男協助，王與游、闕三人去年間先成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組後，游再拜託陳子俊幫忙，陳涉嫌以每筆個資一五○○元價格，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的潘男哥哥個資，還透過管道取得潘男胞姊的地址與手機，游回報給王、闕兩人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

    原本在押的游、陳兩嫌昨天移審後，獲法官裁定游男兩百萬元、陳男一百萬元交保，均限制出境、出海及住居。

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