疑酒駕撞機車肇逃⋯桃園八德又見夫死妻傷車劫

國二大湳交流道附近昨發生車禍肇逃事件，釀成1 死2傷事件。 （民眾提供）

2025/05/02 05:30

〔記者謝武雄、花孟璟／綜合報導〕桃園市八德區前天才發生休旅車疑似暴衝撞擊走在區公所前的行人，造成夫死妻傷憾事，未料昨天中午，另有一對夫妻騎機車行經八德區大安市民活動中心前時，被一輛轎車高速逆向撞擊，也釀成夫死妻傷，肇事駕駛棄車逃逸，警方已調閱監視器影像追緝中。

車禍發生後，警方在附近檳榔攤旁的草叢發現被棄置的肇事轎車，一名渾身酒味的越南籍阮姓男子坐在車上，目擊者說，事發時轎車上有三人。警方查出阮男持觀光護照來台已逾期，他否認開車，表示逃走的另二人是同鄉；警方不排除駕駛人酒後肇事。

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警方調查，當時黑色本田轎車循和平路往國道二號大湳交流道方向行駛，突然失控跨越雙黃線，衝至對向車道，撞上後載四十四歲陳姓妻子的四十五歲陳男所騎機車，機車又往前撞上五十一歲江姓女騎士機車。救護人員趕到發現，被撞飛的陳男已無呼吸心跳，陳女與江女左腳擦傷，陳男送醫後不治。

花蓮光復鄉 小貨車自撞電線桿 2死2傷

此外，花蓮光復鄉台九線大全路段，昨天凌晨四點半也發生二死二重傷嚴重車禍，一輛小貨車自撞電線桿，坐在後車斗的二十六歲金男、十六歲余姓少年被拋飛落地，送醫不治；開車的廿三歲金男與坐在副駕座的李男，全身多處骨折送醫，駕駛酒測值零。

警方調查，四人是住在秀林鄉三棧部落的原住民，疑夜間打獵結束返家路上出事。警方在車上發現未登記的四把獵槍，以及山羌、飛鼠、白鼻心等獵物屍體，縣府及警方表示，違法部分將進行裁處。縣府說，車上獵物非保育類，為一般類野生動物。

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