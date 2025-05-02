遭假投資詐團坑1200萬 內湖母女輕生╱「妳還活著喔」 警判休職半年

北市內湖發生母女雙屍命案，劉姓警員判休職六月。圖為港墘派出所。（資料照）

2025/05/02 05:30

劉員出庭說「願接受從重處分」

〔記者楊國文／台北報導〕台北市一對母女遭假投資詐欺集團騙走一千兩百萬元，鼓起勇氣報警，劉姓警員聯繫母女時，一時脫口說出「妳還活著喔」，讓母女感覺遭詐後還被嘲諷，母女輕生後，遺書提及「警察叫我去死」等語。劉員除被記大過及調職處分，還被移送懲戒法院審理，因其頗為自責，出庭時向法官表示「願接受從重處分」，懲戒法院第一審認為，劉員損害公務員名譽及政府信譽，判休職六月，可上訴。

懲戒法院審理時，劉員深表悔悟，他同時透過修復式司法程序向家屬致歉，獲得家屬諒解。

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透過修復式司法 獲家屬諒解

全案起於去年六月，住在台北市內湖區的五十五歲婦人與廿八歲女兒遇上假投資詐騙，加入LINE投資群組，詐團假冒理財網紅「柴鼠兄弟」名義招攬投資，母女除拿出現金，連房產也拿去抵押借款，共被騙走一千兩百萬元，後來鼓起勇氣於去年十二月四日報警，由卅一歲劉姓警員受理。

劉員十二月六日致電婦人，前三通無人接聽，第四通撥通之後，對方剛接起電話，劉不經意說出：「不會自殺了吧」，婦人聽到劉員的話，劉又趕忙說：「喔，妳還活著喔？」

劉員詢問婦人被騙經過，還驚訝說「都坑妳一百七十萬了，還要還二百五十萬，哇操」、「收據正本燒掉了喔，不會吧」等語。母女於兩天後的十二月八日在住處輕生死亡。

警方在女兒手機中找到一份名為「To這社會」的備忘錄，內容寫道「…不懂什麼心態當警察」；婦人遺書提及「警察叫我去死」等內容。劉員雖稱並非有意的，但因事件引發社會關注，造成警譽受損，內湖警分局將劉員記大過調職，同時移送懲戒，以及移送士林地檢署調查有無刑事責任。

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