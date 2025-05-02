名嘴溫朗東 告林沛祥、張淵翔偽造文書

政治節目名嘴溫朗東（左二）與罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸（右一）、民進黨基隆市議員張之豪（左一）等人，昨到基隆地檢署告發林沛祥等人涉嫌偽造文書。（記者林嘉東攝）

2025/05/02 05:30

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕基隆市政府民政處長張淵翔因非法使用戶政系統助藍營罷免民進黨基隆市議員遭法辦，上月卅日請辭獲准，政治節目名嘴溫朗東指控，張擔任基隆市選委會總幹事期間與現任基隆市選委會總幹事趙明華兩人，涉嫌把去年罷免謝國樑的合格連署書當成不合格，並懷疑國民黨立委林沛祥也知情，昨到基隆地檢署告發林等三人涉犯偽造文書等罪。

林沛祥回應表示，罷免是公民的權利，不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段，以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士扭曲事實，他會依法捍衛自己的清白。

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溫朗東與罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸、民進黨基隆市議員張之豪等人，昨至基隆地檢署告發林沛祥等人涉犯偽造文書等罪。溫朗東表示，基隆市政府前民政處長張淵翔把民政處戶政資料拿來比對罷免綠營市議員連署人資料，不只查水表，違反人權保障，還直接拿來罷免意見不同的政治人物，讓民眾對公務體制喪失信心，更嚴重的是張淵翔兼任基隆市選委會總幹事期間，因選務不公換成趙明華，二人都涉及多起偽造文書案。

溫朗東指出，他不只告發基隆市選委會總幹事趙明華與前總幹事張淵翔，還有林沛祥對於民政處內部有「勝之群組」，把民眾資料帶到微信「勝之群組」的行為是否也知情，他期望透過司法調查，讓民眾知道真相。

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