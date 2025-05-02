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    首頁　>　社會

    刑事醫療鑑定卡關 衛福部試辦專業意見

    衛福部昨（1日）宣布，5月起試辦「醫療專業意見」制度，讓偵查階段仍可取得醫界專業看法。 （資料照，記者邱芷柔攝）

    衛福部昨（1日）宣布，5月起試辦「醫療專業意見」制度，讓偵查階段仍可取得醫界專業看法。 （資料照，記者邱芷柔攝）

    2025/05/02 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕去年實施的刑事訴訟法修正案，規定鑑定人須具名、具結，並出庭交叉詰問，許多醫師擔心會遭報復，加上臨床工作繁忙，紛紛婉拒參與，導致刑事醫療鑑定幾乎停擺，至今已有逾七百件案件陷入僵局。衛福部昨天宣布，五月起試辦「醫療專業意見」制度，可以協助檢方在偵查階段取得醫界意見。

    衛福部醫事司副司長劉玉菁說，過去醫療糾紛多由衛福部辦理醫事鑑定，由專科醫師提供意見，經醫審會審查後出具正式報告，不過修法後改為鑑定人須具名及出庭接受交叉詰問，醫師有所顧慮，多半不願意配合，導致制度卡關。

    劉表示，衛福部雖向司法院反映困難，但短期內無修法計畫，案件卻不能擱著不辦，經多次協調，決定由衛福部提供「醫療專業意見」，程序比照過去鑑定流程，例如若為心臟科案件，會先請專科醫師提供意見，再由包含法律、公正代表的醫審會綜合審查，因為是「醫療專業意見書」，就不需要具名或出庭。

    至於該意見書是否具證據效力？劉玉菁表示，是否採用、具證據力，將由司法單位自行判斷，「我們就是協助他們，讓案件辦得下去」。她補充，計畫尚無設定結束時間，將視實務情形滾動檢討，假設司法機關將來修法，計畫可能就會落幕，如果沒修，司法單位又有需求，就會互相協助，避免案件卡關。

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