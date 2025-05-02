媳要趕走同住婆婆…3度剪電視線算家暴

李姓婦人為了把同住的婆婆趕走，竟3度剪斷有線電視被判拘40天。示意圖（記者黃佳琳攝）

2025/05/02 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市與兒孫等人同住的一名八十歲婆婆，與媳婦李女相處不睦，李女想把婆婆趕走，把婆婆平時唯一的娛樂「看電視」給沒收，竟三度找第四台業者「斷線」，婆婆憤而提告。高雄地院審理認為，收看電視是許多高齡長者的生活重心，李婦此舉已構成家暴，依違反保護令罪判李女拘役四十日、得易科罰金，可上訴。

依違反保護令判媳拘役

判決指出，李女於二○二一年間與婆婆發生肢體衝突，婆婆事後申請保護令，阻止媳婦再對她動手；婆婆和兒媳、孫子一家三代雖住在一起，但幾乎沒有互動，婆婆幾乎都待在住處二樓，整天與電視為伴。

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曾發生肢體衝突 婆婆申請保護令

李女為了把婆婆趕走，隔年八月找第四台業者到家裡把有線電視剪斷，婆婆沒電視看，打電話向女兒求助「他們不要讓我住這裡，要把我趕出去」；女兒自掏腰包及聯繫業者將第四台復線，李女發覺，再度把業者找來家裡斷線，來來回回搞了三次。女兒看不下去，向第四台業者致謝時說：「今天謝謝您，讓您看到我媽家媳婦的惡行惡狀。」

李女為了不讓業者再來家裡「接線」，打電話警告業者：「我老公是這個房子的所有權人，都沒有去裝機，如果有人去裝，那就是偽造文書…幫我把牆壁上的線全部弄掉，把它剪掉，不然我要叫人家來剪。」

高雄地院審理時，李女辯稱，要把第四台改為MOD，才會請業者來拆線，她因為保護令的關係無法跟婆婆互動，不知道她有看第四台的需求。法官則認為，收看電視是高齡長者的生活重心，婆婆與兒媳等家人平時缺乏互動，看電視成為她生活最重要的事，李女僅因與婆婆不睦，雙方之間有刑事、民事及家事糾紛，就拆除第四台線路使婆婆失去生活重心，致其心情鬱悶、不知所措，已構成家庭暴力行為，依此判刑。

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