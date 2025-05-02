台泰搗破跨國洗錢水房 賭、詐金流154億 女首腦收押

刑事警察局搗破跨國洗錢水房，逮捕主嫌孫敏敏與旗下成員共23人，及大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/05/02 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕隱身高雄市前金區一處社區大樓的跨國洗錢水房，涉替泰國、日本及越南等國的博弈集團操作金流服務，還勾結境外詐騙集團，協助洗錢；刑事警察局國際科第二隊接獲泰國警方相關情資後，至去年底共發動四波查緝行動，搗破水房逮捕主嫌孫敏敏與旗下成員共廿三人，過濾帳冊發現，該集團遭查獲前半年，就助詐團、賭團洗錢高達一五四億餘元，水房獲利也高達一億八四七六萬多元。

隱身高雄社區大樓 操作金流

警方調查，四十一歲孫女於二○二一年出資設立跨國洗錢水房，將據點位於泰、日及越南的網路博弈集團所提供的人頭帳戶，協助相關娛樂城網站操作泰銖、日圓、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等金流服務。

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孫女還配合跨國詐團，綁定人頭帳戶網銀的手機，廿四小時自動處理轉帳、匯款，並將贓款轉換成虛擬貨幣，再轉給詐團，水房從中抽取百分之一至二手續費。

警方發動4波查緝 逮捕23人

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，前年在該國清邁查獲一處詐騙泰國民眾的網路購物詐欺機房，追查金流發現，集團的洗錢水房隱身台灣，隨即與我國警方合作擴大追查。刑事局蒐證後，去年初在高雄市前金區破獲該水房，逮捕林姓工程師等十人，去年底再逮捕主嫌孫女及旗下幹部、人頭等十三人，總共查扣市價約三一○○多萬元的泰達幣與乙太幣，依涉嫌組織犯罪等罪移送高雄地檢署偵辦，孫女、林男遭收押偵辦。

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