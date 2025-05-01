涉詐領出席費 竹市議員黃文政、吳國寶判刑

2025/05/01 05:30

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹市議員國民黨籍黃文政、無黨籍吳國寶，未出席市議會會議卻事後補簽到，領取出席費、交通費及膳食費兩天共四千九百元，新竹地院認兩人犯貪污治罪條例利用職務機會詐欺財物罪，判處黃文政徒刑二年、褫奪公權兩年、緩刑五年，吳國寶一年八月、褫奪公權一年、緩刑三年，並應各向公庫支付卅萬元、廿萬元。

兩人皆判緩刑、褫奪公權

檢廉調查，二○二一年十一月新竹市議會第十屆第六次定期會議期間，黃文政於十一月八日及廿二日會議，吳國寶十一月的三日及廿四日會議都未出席，竟分別利用事後補簽到，虛偽表示有出席，致使議會誤以為兩人有實際出席，因而將每日出席費、交通費及膳食費款項共二四五○元交給兩人，黃、吳以此方式詐得兩天共四千九百元。

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無黨籍吳國寶︰上訴到底

吳國寶強調，這樣的判決結果太離譜了，為捍衛個人清白，收到判決書後，會與律師討論並上訴到底。表示不可能為了領取幾千元的出席費而詐領，且當時議會正在整修，他的手機定位顯示在議會後面，但司法未查清楚，就認定他未出席。他擔任議員十幾年來，幾乎都倒貼經費辦理公益活動及協助地檢署辦反毒宣導，怎可能為了幾千元的出席費而詐領？

國民黨黃文政︰捍衛清白

黃文政則稱尊重司法，一定會上訴，強調從頭到尾都說是誤簽，根本不可能為幾千元出席費而詐領，將捍衛清白，上訴到底。

新竹市議會表示，由於所涉是貪污治罪條例，需三審定讞才會有影響，因此目前兩人的議員職權與資格不受影響。

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