新智付騙上萬人吸金2億 負責人判8年

新智付電子商務公司負責人林楨祥非法吸金兩億多元，被台南地方法院判刑８年。（資料照，記者王捷翻攝）

2025/05/01 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕男子林楨祥創立新智付電子商務公司，被控以設計第三方支付合法名義，招攬民眾投資「New Club」投資案，兩年招攬逾一萬多名投資人、非法吸金兩億多元。台南地方法院依違反銀行法將林男夫妻及幹部等十三人判處八年至一年二月不等徒刑；其中林男被判刑八年，林與妻子（案發後離婚）的房地產還被沒收。

判決指出，林楨祥於二○一七年九月至十一月間，設計規劃「New Club」投資方案，以將來要開發第三方支付的合法名義來掩飾「New Club」違法吸金目的。林男以投資說明會、業務招攬與招待旅遊等方式推廣投資案。

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林楨祥房地產沒收

婚姻也沒了

他並從二○一八年四月起，陸續在全台設立辦事處，並設置負責人、業務長，由同案王姓等十一名被告擔任負責人或業務長，在說明會中擔任講師、拿林男的簡報資料推廣各項投資業務。

講師們在說明會上向會員保證第一年能有一二○％至一三○％的報酬收益、一年半到三年期間有三倍獲利（含本金）及公司保證卅天內收分等獲利模式，與投資人約定可按期領取一定比例且與本金顯不相當的紅利。

後來，「New Club」投資案因資金調度出問題，從二○一八年九月起逐漸停止「跳分、配送」等作業，會員驚覺有異，紛紛要求林男依約兌現投資案的收益或返還本金，但林男都置之不理。合計林男夫妻等十三名被告以「New Club」投資案從二○一七年十一月起至二○一九年十二月初止，共向一萬一千餘人非法吸金達二億二百餘萬元。

除了林楨祥被判刑八年、岑姓（判刑一年六月）、王姓（判刑一年十月）、張姓（判刑二年）、謝姓（判刑一年七月）等五名被告，均未獲緩刑；其他包括林男前妻等八名被告都獲得緩刑四年到五年的從輕發落，此案還可上訴。

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