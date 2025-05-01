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    首頁　>　社會

    黑吃黑獵人團首腦 統促黨＋竹聯幫底

    呂金霖6年前加入統促黨，持五星旗參加政黨活動，警方搗破其據點。（警方提供）

    呂金霖6年前加入統促黨，持五星旗參加政黨活動，警方搗破其據點。（警方提供）

    2025/05/01 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年三十歲的詐騙集團黑吃黑車手獵人團首腦呂金霖，廿四歲就當上竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，他不僅涉入暴力討債、組織犯罪，也活躍於選舉造勢活動，曾為中華統一促進黨以每人參加一場可領一千元的代價，動員黑衣人參與政治集會，警方曾在其住處與幫派據點，搜出統促黨「嬴政黨部」背心、五星旗、竹聯企業Ｔ恤等物。

    呂金霖24歲當上竹聯分會長

    警方調查，呂男平日與幫內成員涉嫌放高利貸，也曾率幫眾參與街頭鬥毆，對於重利貸款的被害人則恐嚇逼債，令其心生畏懼而交付財物，若被害人不從，就押走施暴。

    呂男除是竹聯幫地虎堂幹部，也是統促黨成員，曾在二○一八年十一月，正值九合一大選（六都市長、縣長、縣議員、鄉鎮長等選舉）期間，穿著統促黨背心動員幫眾參加政治集會，要求成員也穿上統促黨背心，還曾在政治集會場合揮五星旗，參與者每人領取一千元。

    幫統促黨動員 揮五星旗

    警方在其幫派據點，查扣印有竹聯幫地虎企業的T恤、彰虎慈善會及統促黨的嬴政黨部背心、商業本票、借據、被害人身分證、棍棒等物，彰化地檢署將呂男等人依涉嫌組織犯罪起訴。法院審理時，呂男否認是統促黨及竹聯幫成員，呂男自稱，因其否認是竹聯幫成員，後來被逐出幫派。

    詐騙集團黑吃黑車手獵人團首腦呂金霖。（警方提供）

    詐騙集團黑吃黑車手獵人團首腦呂金霖。（警方提供）

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