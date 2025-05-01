休旅車撞路人 夫死妻命危

休旅車頭嚴重毀損，可見撞擊力量之大。（圖：議員楊朝偉提供）

2025/05/01 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區公所外昨天上午發生死亡車禍，一輛休旅車不明原因突然暴衝，先撞到兩名行人，休旅車再撞上公所補強施工中的鋼梁才停下，車禍共造成一死三輕重傷。

廚師職災又遇橫禍 留下稚女

死者是五十八歲戴姓男子，他是名廚師，與四十八歲陳姓妻子育有正讀小學的一名女兒，戴男因工作受傷致腳趾截肢，出院休養後，行動不便，由妻子陪同到公所申請殘障補助，豈料離開公所在路口遭撞，夫妻送醫前無呼吸心跳，急救後戴男不治，陳女搶回一命仍住院治療。

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駕車的六十七歲陳姓老翁顱內出血、昏迷於加護病房救治，副駕駛座乘客七十一歲趙姓老婦意識清楚、傷勢穩定。

消防單位昨天早上十點四十六分獲報，八德公所前中山路與興豐路口發生重大車禍，肇事車輛撞到兩名行人，再撞上公所補強施工中的鋼梁才停下，衝擊力大，車體嚴重變形。

夾人撞上八德區公所鋼梁

消防、救護人員趕抵搶救，發現陳女被撞飛倒地，戴男被壓在車底，二人都已無呼吸心跳，陳女送醫急救後恢復生命現象，已轉林口長庚醫院救治；戴男經消防人員使用千斤頂將休旅車撐高，才將他救出，送醫急救後不治；消防人員另以撐開器將壓縮扭曲車體撐開後，陳翁才獲拉出脫困，趙婦則由消防人員開車門協助下車，兩人都送醫急救。

警方初步調查，趙婦提到和陳翁是朋友關係，兩人早上到大湳市場買菜，要回大溪區住處，未料車子行經案發路口突然暴衝，衝到對向八德公所，警方後續將查明事故原因與肇責。

桃園市八德區昨發生休旅車衝向八德區公所鋼梁，造成夫妻檔路人1死1重傷。（圖：議員楊朝偉提供）

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