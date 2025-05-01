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    惡保母劉彩萱 終於認了虐待剴剴

    劉彩萱（著白衣者）昨天當庭改口認罪。（資料照，記者塗建榮攝）

    劉彩萱（著白衣者）昨天當庭改口認罪。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕台北市一歲十月男童「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐凌致死，台北地院國民法官法庭昨第六天開庭審理，劉彩萱昨突然改口承認凌虐犯行，透過律師明確表達承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死等三罪。

    劉彩萱透過律師明確表達認罪，並承認大部分凌虐指控，包括用湯匙敲剴剴的牙齒致斷牙、冬天洗冷水澡、綑綁、罰站等，但否認傷害剴剴生殖器、餵食鍋粑等，說自己一開始滿喜歡剴剴，曾和社工討論他長得很像「小彬彬」，但不知何時開始對他失去耐心，才造成今日遺憾，她當庭哭泣說「對不起」，檢察官問她之前為何不認罪，她說害怕有刑責，她現在已願意承擔罪責。

    律師昨下午逐一跟劉彩萱確認她各項被指控的犯行，約一小時後，律師突然問劉彩萱，「你是否承認對剴剴犯妨害自由、捏耳朵、體罰、罰站造成腳底水腫、未提供足夠食物造成營養不良、綑綁、未即時送醫，凌虐身心導致其低血溶性休克死亡，構成凌虐致死？」

    劉彩萱聞言說「是」並開始大哭，審判長林鈺珍向律師確認是否改變辯護方向，律師仍回稱「是」，承認檢方起訴的凌虐兒童妨害身心發展致死等三項罪名。

    妹稱阻姊打剴剴被甩開

    妹妹劉若琳則是維持無罪答辯，並抖出姊姊某次在打剴剴的肩膀，她出手阻止卻被姊姊甩開，怒稱「我在教小孩時你不要出聲」。

    劉若琳說，另一次她替被綁著的剴剴解開繩索，還拿被子給剴剴蓋，也曾勸姊姊不要這樣綁孩子。

    剴剴生前還遭精神虐待

    昨上午鑑定人、台大精神醫學部特聘醫師丘彥南作證指出，剴剴生前照片中的眼神流露恐懼、空洞與悲傷、缺乏神采，生前遭受精神虐待致發展遲緩、罹罹患憂鬱症、適應障礙、分離焦慮與創傷後壓力症；生殖器有不尋常的表層裂傷，疑遭性虐待。

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