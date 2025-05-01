疑遇詐 男獨力顧病重雙親／1家3口臥床亡 兒著紅衣紅褲

求助管道

2025/05/01 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一棟社區大樓，昨天驚傳一家父母兒子三人共赴黃泉，死者鄭姓兒子身穿紅衣紅褲。據了解，鄭男長年獨力照顧病重雙親，不僅背負沉重房貸，近期更疑遇詐騙積蓄被騙光。

阿姨驚覺有異 會同警破門

這起人倫悲劇由一通訊息揭開序幕，鄭男傳訊給阿姨，透露自己輕生念頭，幾乎同一時間，其七十五歲鄭父是洗腎患者，需定期到醫院洗腎，長照中心發現鄭父已經兩天未赴院洗腎，擔心有異報案，警方與鄭男阿姨昨天下午會同鎖匠破門，赫然發現三人陳屍家中。

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其中，鄭父與六十九歲鄭母並肩躺在房間床上，四十五歲鄭姓兒子則在另一房內，他全身紅衣紅褲。鄰居透露，鄭男雖任職企業幹部，卻長期獨撐家計，不僅照料罹病雙親，還得應付龐大開銷與房貸壓力，近期更疑遭遇詐騙，財務雪上加霜。

警未接獲報案 追是否被騙

警方表示，近期並未接獲過鄭男報案紀錄，將再進一步了解鄭男是否真有遇到詐欺。

警方鑑識小組昨進入屋內勘驗，現場無打鬥痕跡，三人均已出現明顯屍斑，全案初步已經排除外力介入可能性，確切死因將報請檢方進一步相驗釐清。

警方鑑識人員到場採證勘驗。（記者許國楨攝）

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