遇詐背債 少女被迫下海1天接4客

高雄市1名17歲少女遇求職詐騙背債10萬元，為籌錢還債 遭淫媒破處雞頭試車下海接客。（示意圖，資料照）

2025/05/01 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名十七歲少女遇求職詐騙交出提款卡，莫名背債十萬元，少女瞞家人上網求助遭淫媒盯上，誘其到按摩店下海接客籌錢，先後被淫媒及雞頭「試車」，一天連接四名客人被警方及時查獲，二名淫媒及按摩店負責人被依兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處四年至三年十月不等徒刑，可上訴。

兩名淫媒、按摩店負責人判刑

判決指出，十七歲少女前年找工作誤入詐騙集團徵人啟事，被騙交出提款卡、密碼，成了詐團代罪羔羊，她不敢跟家人說，想要自己找工作籌措賠償被害人大約十萬元，她上社群網路求助，認識二名自稱可以幫忙工作的陳姓男子。

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陳男先以到飲料店打工引誘少女出面，接著將她載到從事性交易的按摩店，對少女說，他們沒辦法借錢給未成年的，如果想賺錢快一點，要她考慮下海。

因少女急著想籌到錢，前年四月，少女先與其中一淫媒陳男及負責人林男性交易。兩天後少女就被載到按摩店及一家汽車旅館接客，陸續與四名男子交易，進帳一萬五千元還得與雞頭、淫媒抽成，所幸全案及時被警方查獲。

相關涉案人雖坦承犯行，但辯稱僅為幫助少女儘快籌錢，否認有何意圖營利引誘、媒介、容留使少年為有對價之性交及猥褻行為，橋頭地院審理認定全案事證已臻明確，被告林男、二名陳男犯行均堪認定，分別依共同犯意圖營利容留使少年為有對價之性交及猥褻行為罪、引誘使少年為有對價之性交行為等罪，判處三人四年至三年十月不等徒刑，及併科十至八萬元不等罰金。

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