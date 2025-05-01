租民宅、商辦 組跳板機房 詐團騙3500萬 2老闆助設斷點起訴

警方查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、工作電腦等等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/05/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕林姓電子遊藝場老闆涉嫌找來開設三Ｃ店的張姓友人，在北市租用民宅、商辦，籌組跳板機房，租給境外詐騙集團用來遠端連線網路銀行使用，形成警方追查洗錢的斷點，前年造成一名中央院級女研究員被「假檢警」詐走逾一五○○萬元；刑事警察局偵二大隊第二隊去年底逮林、張等九人送辦，台北地檢署將林、張二人聲押獲准，並於上月依詐欺、洗錢罪嫌起訴。

警方調查，卅八歲林男是屏東地區一家電子遊藝場老闆，曾因從事詐騙集團車手被法辦，前年下半年與在光華商場開設三Ｃ店的張姓電子工程師合作，由張男先在台北市泉州街承租一樓平房作為機房地點，共架設十九台伺服器，以及大批主機、網路設備，提供卅組IP，每組IP每月以三千元代價租給詐騙集團。

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去年中旬，因機房噪音過大，房東要求林男等人搬離，林男便改承租台北市中正區一處商辦繼續運作；警方清查，該機房共造成至少十二名被害人，財損達三五○○萬元。

假檢警又出現 要求監管帳戶

詐中央院級女研究員逾1500萬

警方說，前年九月間，一名中央院級機構女研究員接獲「假檢警」詐騙集團來電，先冒充地政事務所人員，謊稱有人冒其名欲貸款，證件遭盜用，隨後假冒檢察官要求須將存款轉到公證帳戶監管，等調查清楚後會歸還，該女研究員透過網路銀行轉帳十二次，被騙走逾一五○○萬元。

刑事警察局偵二大隊第二隊幹員去年十一月間逮捕九人到案，檢方上月將林、張，以及旗下林姓電腦工程師、張姓行政人員等四人依法起訴，其餘人頭等五人則不予起訴。

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