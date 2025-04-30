為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    上市紙廠4天燒3次 竟是自家保全縱火

    上市紙廠4天燒3次，保全吳男坦承心情不好縱火發洩，檢起訴。（資料照）

    上市紙廠4天燒3次，保全吳男坦承心情不好縱火發洩，檢起訴。（資料照）

    2025/04/30 05:30

    吳男坦承心情不好縱火發洩 檢起訴

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕知名股票上市造紙公司桃園市新屋廠及附近，去年一月間短短四天內發生三起火警，造成一輛機車、二處回收紙類堆置區燒毀，警、消認為接連失火不尋常，調閱監視影像追查發現是紙廠吳姓保全員涉嫌以打火機縱火，他被捕坦承心情不好而縱火發洩，桃園地檢署昨偵結依放火燒毀住宅等以外他人所有物罪嫌提起公訴。

    檢警調查，新屋區中山西路二段該大型紙廠附近，去年一月五日晚間十點左右，擔任紙廠保全的吳男騎車經過時，見路邊停放一輛機車，車旁堆放衣物，他見四下無人，涉嫌以打火機點燃衣物並朝機車丟擲，造成機車被大火燒毀。

    同月七日上午十一點多，吳男在紙廠廠區內巡視東側戶外回收堆置區時，涉嫌持打火機點燃回收紙類釀成大火，火勢蔓延至戶外堆置場，經消防人員灌救撲滅，燒毀面積約五百平方公尺；次日晚間九點多，吳又於巡視紙廠另處戶外紙類堆置區時，用打火機引燃紙類引發火警，經消防單位撲滅，焚燒面積約廿平方公尺。

    廠方與警、消對於短短四天接連發生三起火警，懷疑有鬼，經調閱三地的監視器影像，發現吳男都在案發前出現，桃市消防局鑑定報告也顯示三案都有人為縱火跡象，吳男被鎖定嫌疑重大，到案訊後送辦；檢察官傳喚偵訊時，吳男坦承犯行，供稱因為心情不好而縱火發洩，檢方昨偵結依放火燒毀住宅等以外他人所有物罪嫌將吳男起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播