上市紙廠4天燒3次 竟是自家保全縱火

上市紙廠4天燒3次，保全吳男坦承心情不好縱火發洩，檢起訴。（資料照）

2025/04/30 05:30

吳男坦承心情不好縱火發洩 檢起訴

〔記者余瑞仁／桃園報導〕知名股票上市造紙公司桃園市新屋廠及附近，去年一月間短短四天內發生三起火警，造成一輛機車、二處回收紙類堆置區燒毀，警、消認為接連失火不尋常，調閱監視影像追查發現是紙廠吳姓保全員涉嫌以打火機縱火，他被捕坦承心情不好而縱火發洩，桃園地檢署昨偵結依放火燒毀住宅等以外他人所有物罪嫌提起公訴。

檢警調查，新屋區中山西路二段該大型紙廠附近，去年一月五日晚間十點左右，擔任紙廠保全的吳男騎車經過時，見路邊停放一輛機車，車旁堆放衣物，他見四下無人，涉嫌以打火機點燃衣物並朝機車丟擲，造成機車被大火燒毀。

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同月七日上午十一點多，吳男在紙廠廠區內巡視東側戶外回收堆置區時，涉嫌持打火機點燃回收紙類釀成大火，火勢蔓延至戶外堆置場，經消防人員灌救撲滅，燒毀面積約五百平方公尺；次日晚間九點多，吳又於巡視紙廠另處戶外紙類堆置區時，用打火機引燃紙類引發火警，經消防單位撲滅，焚燒面積約廿平方公尺。

廠方與警、消對於短短四天接連發生三起火警，懷疑有鬼，經調閱三地的監視器影像，發現吳男都在案發前出現，桃市消防局鑑定報告也顯示三案都有人為縱火跡象，吳男被鎖定嫌疑重大，到案訊後送辦；檢察官傳喚偵訊時，吳男坦承犯行，供稱因為心情不好而縱火發洩，檢方昨偵結依放火燒毀住宅等以外他人所有物罪嫌將吳男起訴。

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