士林區農會爆人頭會員 理事長起訴

台北市士林地區農會爆人頭會員，理事長葉文忠被起訴。（資料照）

2025/04/30 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市士林地區農會理事長葉文忠，涉嫌以假買賣、假贈與農地等方式，利用人頭增加農會會員，藉以擴大自己可掌控的會員人數，士林地檢署今年二月發動搜索約談，昨偵結依刑法偽造文書罪嫌起訴葉文忠，十三名親友和人頭獲緩起訴。

檢警調同時追查葉男等人是否涉及農會法之賄選罪，但檢察官偵查後認為，由於葉男虛偽買賣、贈與農地的時間，都介於二○二○年至二○二四年間，與今年舉辦的本屆農會選舉，相隔超過半年，難以認定與農會選舉有關，查無違反農會法賄選罪的具體事實，此部分予以簽結。

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士檢起訴指出，依照「基層農會會員資格審查及認定辦法」規定，自有農業用地的面積未達○．一公頃，連同承租其他農地面積合計達○．二公頃以上，並經公證人公證租約後，實際從事農業生產者，可取得佃農身分，以此申請加入當地農會。

檢調查出，葉文忠於擔任士林區農會理事長期間，自二○二○年七月至二○二四年七月間，涉將自己名下的農地，以虛偽買賣或贈與方式，將農地移轉登記給十三名原本沒有農民身分的親友或人頭名下，使其取得農民身分，再加入士林農會會員，藉以擴大自己可以掌控的士農會員人數。

人頭被約談到案後，均坦承透過李姓男子居間媒介，並未實際從事農業生產卻加入農會。士檢認定葉男涉犯使公務員登載不實罪，事證明確，將葉男提起公訴。至於十三名親友及人頭，犯後皆坦承犯行並深表悔悟，士檢考量其犯罪情節尚屬輕微，皆予緩起訴處分一年，各支付公庫二萬元到十萬元處分金，並各接受四小時法治教育課程。

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