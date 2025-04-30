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    「巧克力女王」出國 詐團駭電腦騙走642萬

    巧克力女王出國，詐團駭電腦騙走642萬，羅女報案，車手團6人起訴。（資料照）

    巧克力女王出國，詐團駭電腦騙走642萬，羅女報案，車手團6人起訴。（資料照）

    2025/04/30 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕詐騙集團盯上知名巧克力貿易商巧蕾公司，以不明方式侵入該公司劉姓女行銷助理的電腦，先封鎖有「巧克力女王」之稱的羅姓女負責人LINE帳號，另創建羅女假帳號將劉女加為好友，指示劉女建立公司LINE群組，將財務人員拉進群組、以支付契約款為由，命財務人員把六四二萬餘元款項匯出再由車手提領，台北地檢署昨依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴車手頭張桓瑜、監控黃煥捷、車手施駿穎、鄧丞竣、李鴻麒、林威佑共六人。

    據知，巧蕾公司成立於二○○七年，專門提供巧克力、糖果、餅乾等零食商品貿易，其總部設立在台北市，全球共有廿七個門市，包含一○一、SOGO、新光三越、誠品，遠企，各大百貨專櫃皆有門市。

    檢警調查，有詐團在今年二月趁羅女出國之際，先侵入劉女電腦，以遠端操控方式封鎖羅女LINE帳號，另創建羅女LINE假帳號將劉女加為好友，指示劉女建立公司LINE工作群組，並以支付契約款為由，命財務人員把款項匯出。

    該公司財務人員不疑有他，於二月十八日至十九日短短兩天，五度將少則五十萬元、多則兩百萬元款項，匯入詐團指定人頭帳戶；詐團第一線車手李、林、鄧、施等人旋即前往銀行提款，並在監控黃煥捷陪同下，將贓款交付上游張桓瑜。

    羅女報案 車手團6人起訴

    人在國外的羅女發現款項遭盜報警處理，檢警循線揪出車手團，並依三人以上共同犯詐欺、無故侵入他人電腦設備並變更電磁紀錄、洗錢等罪名，起訴這批車手並請法院以較重的詐欺犯罪危害防制條例論處。

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