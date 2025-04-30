吳秋齡 挪志工桌數宴客爆案外案

羅東鎮長吳秋齡（左）昨晚間九點多步入地檢署複訊，一臉倦容、步態緩慢，不斷點頭向外界致意「辛苦了」；被指控涉貪她則強調「說明清楚就好。」（記者王峻祺攝）

2025/04/30 05:30

鎮長請客基層公務員扛罪 監院糾正促查明

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡曾捲入宜蘭縣長林姿妙免徵土徵稅的貪污案件，最後查無實據簽結；也曾涉入餐會送紅酒賄選，最後判決無罪，兩度從司法案件脫身。而今賄選案爆出「貪污詐取財物」案外案，主要是監察院在糾正案，明指吳秋齡等人疑涉及詐取財物之刑事犯罪，要求檢調究明，此次能否再次全身而退，成為關注焦點。

兩度從司法案件脫身

吳秋齡二○二二年，曾捲入林姿妙與縣府團隊所涉的一五五八農地免徵土地增值稅案，被列為被告偵辦；最後認定吳秋齡涉及不當關說，但無證據可證涉有貪污，予以簽結。好不容易從官司脫身，同年又被控選前辦餐會送紅酒賄選，檢方以選罷法投票行賄罪起訴，最後高等法院判她無罪。

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當年賄選案是羅東鎮公所二○二二年三月廿日在金門餐廳，辦理「志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，每桌四千五百元，原定七十一桌，實際出席桌數僅五十五桌。鎮公所於同月卅日晚間，卻將剩餘桌次宴請非屬志工團體的羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長，席開四桌。

檢方發現，餐會過程吳秋齡向與會人員拜票尋求支持連任；餐會結束，更送每人一瓶九八○元的紅酒，認為吳涉犯選罷法的投票行賄罪將她起訴，並提起當選無效之訴；但最後都獲判無罪。

不過，時任公所民政課長朱昭安、課員邱秀紅為順利驗收和核銷，涉嫌在志工團歲末聯歡外燴餐點驗收紀錄公文書，虛偽記載席開五十九桌都於三月廿日履約，金額廿六萬餘元並雙雙簽名，最後被依公務員登載不實罪判處一年二月，緩刑兩年。

當年賄選案牽扯到志工歲末聯歡，有四桌遭挪用宴請與業務不相關賓客，雖然未構成賄選，但是監察院主動調查，在去年十月通過糾正案，批評「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」，認為吳秋齡、主任秘書蔡宜潔等人，明知邀請對象非屬志工團體，仍執意為之，實屬不當，疑似涉及貪污詐取財物，要求檢調究明，成了全案重啟調查的關鍵。

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