找人扮警搶460萬黃金黑吃黑失利／詐團幹部栽贓車手 虐死棄屍

主嫌吳旼丞策畫假搶劫真黑吃黑栽贓車手，手段殘忍。 （雲林地檢署提供） 黃姓車手將51條黃金放置指定地點，卻被吳旼丞栽贓黑吃黑，遭凌虐致死。（雲林地檢署提供）

2025/04/30 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕詐欺集團一線車手黃姓男子在取回詐騙所得五十一條市值達四百六十萬元金條時，被同集團車手頭吳旼丞盯上，欲將贓款佔為已有，找人假冒警察持槍假搶劫，失敗後卻卸責給黃男，詐團質疑黃男黑吃黑，因而指示吳嫌將其帶至工寮凌虐，吳嫌下手過重導致黃男死亡並棄屍，雲林地檢署昨偵查終結將涉案十人提起公訴。

雲檢起訴10人

去年十二月廿四日晚間，警方接獲十九歲丁男報案指稱三十七歲黃男溺斃在台西夢幻沙灘路旁，警方發現遺體生前有遭到毆打痕跡，認為案情不單純，通知丁男到案說明，得知黃男疑因財務問題遭多人凌虐致死。雲林地檢署由檢察官周甫學指揮，與警方成立專案小組，並於隔日凌晨逮捕涉案人員，更在桃園機場拘提欲潛逃至泰國的主嫌吳旼丞。

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主嫌吳旼丞潛逃前被逮

檢警查出，廿歲的吳旼丞為詐團中層幹部，負責調度車手，接獲上層指示有大單面交，與十七歲王姓少年共謀黑吃黑，計畫在黃男將五十一條黃金放至指定地點後，由負責監控的二線車手王姓少年指派楊、林男假冒警察奪取黃男後背包，不料搶錯背包，裡面空無一物，吳旼丞因而向詐團上級誣指「假搶劫」由黃策畫，上級則指示「要處理」黃男。

搶錯背包 凌虐直播

吳旼丞與黃男、王姓少年及姓名不詳三線車手會面，得知黃金確切位置後取回，並將三名車手帶至台西一處魚塭工寮。吳男清查黃金時少了三條，認為黃男私吞，找手下令其下跪、半蹲、身體做拱橋體並將改造手槍槍管塞入口中，再以鋁棒、徒手毆打。凌虐期間甚至以手機直播過程，吳在車上找到一條黃金後全數送交上層，更要求黃男簽六百萬元本票填補遺失。

警方指出，黃男經過十小時凌虐已昏迷，吳旼丞先以拖鞋摑臉、潑水試圖喚醒，更取安非他命讓黃吞下，施以CPR，但黃早已死亡，便命人將遺體棄置再假報案。

雲林地檢署表示，已將吳旼丞等十人依組織犯罪、遺棄屍體、傷害、詐欺等罪嫌起訴，此案屬國民法官案件，另兩名涉案少年移送少年法庭審理。

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