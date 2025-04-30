不滿化療注射時間近23小時 癌患恫嚇護理師 免刑改判徒刑定讞

趙姓癌患病人因不滿化療時間太長，涉嫌恐嚇女護理師，被高雄高分院從重改判徒刑定讞。（資料照）

2025/04/30 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市罹癌趙姓病患不滿化療注射時間長達近廿三小時，恐嚇女護理師，經高雄地院判處免刑，護理師不服上訴，高等法院高雄分院依違反醫療法，改判徒刑兩個月定讞。

作勢揮打 還拍打護理櫃檯

前年十月間，趙男在國軍高雄總醫院軍陣大樓五樓病房，接受化療藥物注射，歷經近廿三小時後，在凌晨一點半時前往護理站，欲找尋護理人員協助稀釋藥物，以加速施打。

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護理師以必須依照醫囑時間施打為由拒絕，趙男心生不滿，以台語恫稱「哪有你這種人」、「你再不加你試試看，看我敢不敢揍你」，並將換藥車推往一旁、握拳作勢揮打。

案經護理師報警，苓雅警分局傳喚趙男到案後，依違反醫療法以恐嚇方式妨害醫護人員執行醫療業務罪，函送高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院審酌趙男沒有前科，已坦承不諱，因不耐長時間注射藥物犯罪，屬偶發的衝動性行為，加上威脅時間僅數秒，護理師表明只要求給對方一個教訓，及未明顯妨害醫療行為，運用刑法「情堪憫恕」，判處免刑。

緩刑兩年 支付國庫兩萬元

檢方依護理師要求提起上訴，高雄高分院審理後認為，趙男不僅作勢揮打，還拍打護理站櫃檯，已造成護理師身心不安，而非僅止於言語，勘驗監視器畫面發現，趙男聲音宏亮並無身心已達不能忍受程度，不適用「情堪憫恕」要件，改判有期徒刑兩個月，宣告緩刑兩年，支付國庫兩萬元，並接受法治教育，緩刑期間交付保護管束，不得上訴。

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