志工餐敘宴請非志工對象 國民黨羅東鎮長吳秋齡涉貪遭約談

宜蘭地檢署昨約談國民黨籍羅東鎮長吳秋齡，釐清羅東鎮公所當年辦理志工餐敘採購案。（記者王峻祺攝）

2025/04/30 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，二○二二年爭取連任辦理餐敘並送紅酒，被控賄選獲判無罪；未料卻爆出「鎮長請客」的案外案，宜蘭地檢署昨約談八人到案，釐清羅東鎮公所當年辦理志工餐敘採購案，其中有四桌共一萬八千元遭挪用宴請非志工對象，全案朝貪污治罪條例之公務員利用職務詐取財物罪偵辦。

鎮長請客案外案 4桌共1.8萬元遭挪用

吳秋齡二○二二年涉入志工餐敘採購案，會後並贈送紅酒，被檢方認為是「吃飯送酒」涉賄選。但法院認為無對價期約，最後判無罪。不過，監察院質疑挪用志工桌宴請其他賓客，涉及詐取財物，去年十月要求檢調究明。

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檢調針對宴客部分重啟調查，昨約談八人到案，下午移送五人至地檢署複訊，包括吳秋齡、主任秘書蔡宜潔、時任民政課長朱昭安、民政課員邱秀紅、主計室課員林義禮等；五人訊後均無保請回。

當年志工歲末聯歡牽扯到賄選案，吳秋齡獲判無罪，但承辦餐敘的課長朱昭安、課員邱秀紅，卻被認為虛偽記載桌數核銷，被依刑法公務員登載不實罪，判處一年二月，緩刑兩年。

監院去年通過糾正 質疑涉犯詐取財物

監察院去年通過糾正案，批評「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」，指羅東鎮公所辦理志工餐敘採購，第二次邀請對象並非志工團體，案經法院審認非屬公務核銷範圍，導致部分職員涉犯公文書登載不實，並認為吳秋齡、蔡宜潔等人挪用志工桌數宴請不相關賓客，疑涉犯詐取財物，檢調據此重行偵辦。

六十八歲吳秋齡連當三屆縣議員及兩屆羅東鎮長；她也捲入宜蘭縣長林姿妙免徵土徵稅貪污案，最後查無實據簽結。

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