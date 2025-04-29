《彰化》紡織廠上網大拍賣？ 老董：是詐騙

2025/04/29 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕臉書粉絲團有人打出「伸仁紡織服務廠」名號低價販賣名牌服飾，連日來有大批民眾上網訂購，彰化縣伸仁紡織老董白璨榮昨天指出，這是詐騙集團利用其公司名號進行詐騙，傳聞有上千人下單受騙，他已向和美警分局報案，呼籲大家不要被騙。

有人在臉書粉絲團指出，因高額稅率無法出境，導致訂單取消，現在倉庫積壓大量品牌服飾，只能開通網路售賣，挽回損失，出清處理。並指出，「伸仁紡織」撐不住對等關稅重擊，將裁員三分之二，無奈出清男士POLO衫。

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上千人下單受騙 已報警

縣議員賴清美看到該篇廣告，昨天打電話向伸仁紡織董事長白璨榮下訂二百件POLO衫，準備送給弱勢民眾，不料白董指稱「這是詐騙網站！」有人利用他們公司名號進行詐騙，已經有不少人被詐騙。白璨榮指出，有人利用其公司的名義及圖片、影片，在網路賣服飾，欺騙消費者，據傳已有上千人受騙，另外還有人用他的名義募款，大家也不要上當。

和美警分局指出，目前已依相關規定先行陳報刑事局，將該臉書販售商品相關資訊下架，避免民眾受害，至於所造成財物損失，警方持續了解追查中。

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