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    環保蟑螂集團偷倒千噸廢棄物╱僱回頭車、密閉鷗翼車 躲查緝

    環保蟑螂集團為規避查緝，僱用隱密性高的鷗翼車載運廢棄物到宜蘭偷倒。 （圖由宜縣環保局提供）

    環保蟑螂集團為規避查緝，僱用隱密性高的鷗翼車載運廢棄物到宜蘭偷倒。 （圖由宜縣環保局提供）

    2025/04/29 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣遭環保蟑螂集團偷倒上千噸廢棄物，宜蘭檢方起訴二十名被告，並聲請法院扣押作案用的十四輛貨車，沒收二千萬元犯罪不法所得。宜蘭縣政府環保局掌握的非法濫倒地點有五處，發文給行為人要求清除，目前已有二處回復原狀。

    宜縣環保局去年十一月接獲檢舉，直指員山鄉遭人偷倒廢棄物，之後，冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉也陸續傳出有來路不明廢棄物；環保人員到場採證，發現有不少是新北市公司行號產出的垃圾，隨即通報新北市環保局協助調查，查出環保蟑螂集團接案後，把新北等地廢棄物運到宜蘭偷倒，藉此省下可觀的處理規費，從中牟取暴利。

    根據調查，涉案的環保蟑螂集團為規避查緝，僱用密閉車廂或隱密性高的鷗翼車載運廢棄物；甚至招攬回頭車運送，像是菜車從宜蘭運菜到外縣市販賣，回程時運送廢棄物回來棄置，透過各種取巧手法避人耳目。

    非法棄置行為後續清理成本相當可觀，宜縣環保局表示，已行文給多名行為人要求自行清除，有些行為人爭取減刑派員處理，全縣有二處偷倒地點回復原狀，希望另外三處的廢棄物也能儘速清除。

    宜縣環保局已向環境部爭取明年度預算，盼在聯外道路重點路段增設智慧圍籬，藉由高解晰度監視鏡頭搭配AI人工智慧，辨識車牌及運載物品，若發現異常會自動告警通報，盼阻絕外縣市非法廢棄物入侵宜蘭。

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