新北驚見雙屍 日籍男與前妻陳屍租處

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2025/04/29 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕日籍男子倉田與前妻林姓女子，昨凌晨被房東發現陳屍在新北市中和區租屋處，警方獲報封鎖現場，採集屋內相關跡證，未發現有外力介入，由於二人遺體已腐爛發黑，研判死亡時間超過五天，目前不排除倉田在林女死後輕生，詳細死因尚待檢警相驗。

研判死亡超過5天

由於林女身上無明顯外傷，屋內也沒留下任何遺書或訊息，警方初判有三個可能死因，包括林女死亡後，導致倉田傷心欲絕輕生；或倉田將林女殺害後再輕生；亦或倉田輕生後林女餓死等。

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中和警分局調查，五十六歲倉田與六十一歲林女於一九九二年六月結婚，但沒多久，林女罹患腹部疾病接受開刀手術治療，因腦部缺氧致全身癱瘓，這些年都由倉田發傳單及打零工，靠著微薄收入照顧臥病在床的林女。

前妻癱瘓全靠倉田照料

據知，由於林女欲領取低收入戶補助，二人在二○二一年十二月同意離婚，且在前年到中和區景平路一帶、以每月九千元向王姓房東租下套房，夫妻倆雖已離婚，但林女生活起居仍由倉田照料，倉田除了工作幾乎足不出戶，鮮少與鄰居互動。

其他房客昨凌晨二時許聞到屍臭，通知房東查看，開門後發現倉田在玄關處死亡，林女則躺在床上動也不動、已無生命跡象，嚇得連忙打一一○報案，警方隨即封鎖現場採證。

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