台61線七股段路面清潔 混凝土車撞3工程車 2工人喪命

台61線七股段昨傳工程車遭混凝土車追撞，造成兩名清潔工人身亡。（民眾提供）

2025/04/29 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕台六十一線七股段昨日進行路面清潔工程時，三部工程車輛突遭疾駛而來的預拌混凝土車追撞，造成兩名清潔工人身亡，混凝土車駕駛吳姓男子輕傷，吳男酒測值零，供稱一時失神未注意前方狀況釀禍，詳細肇事原因仍待警方調查。

警方初步調查，由吳姓男子（卅歲）駕駛的預拌混凝土車，昨日上午十一時卅四分行經七股區台六十一線南下路段，先擦撞停放於路肩正在執行路面清潔作業之防撞工程車、路面清潔車，最後撞擊停於最前方的一部自小貨車，造成預拌混凝土車及自小貨車起火燃燒，正在執行路面清潔作業二人死亡，混凝土車駕駛受傷送醫，無生命危險。三部施工車輛為承包雲嘉南區養護工程分局執行台六十一線路面清潔作業。

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南市消防局昨日上午十一時四十六分獲報台六十一線七股南下路段交通事故，七股消防分隊抵達現場前遠遠看到有車輛起火燃燒，趕抵時發現兩人倒臥路面已無生命徵象，分別為清潔人員王女（六十九歲）與自小貨車駕駛林男（七十一歲），經分送佳里奇美與麻豆新樓醫院，搶救後仍宣告不治。

委外進行道路清潔工程的雲嘉南區養護工程分局新化分段表示，內外路肩的清潔工程自昨日上午開始，事故發生當時正在進行外側路肩垃圾撿拾，兩名死者搭乘自小貨車，後面跟隨路面清潔車、防撞車，防撞車的防撞裝置都會開啟。

兩名死者工作資歷都超過十年，對於工作相當有經驗，未料卻在工作時發生意外，同事都相當不捨。新化工務段指出，初步檢視行車紀錄器，預拌混凝土車幾乎沒有煞車，直接往工程車撞過來，將盡速釐清肇事原因，並與外包商聯繫處理後續事宜。

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