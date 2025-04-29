金門駕快艇越界 與中非法交易 5收押

金門海巡隊檢查船艇上的密艙。 （金門地檢署提供）

2025/04/29 05:30

規避海巡檢查加速逃離 違反走私條例

〔記者吳正庭／金門報導〕張姓等四名男子日前駕船非法越界前往中國，又涉嫌在外海與中國船隻進行交易，經金門地檢署調查，扣得拖船曳引機、囤貨堆高機、舷外機等設備，檢察官續查後，連同吳姓船主及張男等共五名嫌犯，以涉犯懲治走私條例等罪嫌，向金門地方法院聲請羈押獲准。

海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊十六日晚間六點，在海上發現一艘由張姓船長駕駛的動力小船，載著二名張姓男子及一名劉姓男子，由金門駛出禁（限）制水域而進入中國水域，金門海巡隊隨即派出PP-10039號巡防艇，啟動警示燈光及鳴響警笛，示意該小船停船受檢。

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海巡隊指出，張姓船長見海巡船艇靠近，為規避檢查而加速逃離；海巡隊也發現，該小船在金門南方海域二十四浬處，與中國船隻併靠，將小船所裝不詳走私貨物，搬至該艘中國船上。

將走私貨物搬至中國船

金門地檢署表示，經海巡署調派金門海巡隊PP-3573號巡防艇前往支援圍捕，同日晚間十一點多登船檢查，將張姓船長等四人當場逮捕，並且扣得小船、無線電、電子海圖等航海物品，以及曳引機、堆高機及舷外機等設備，移送金門地檢署偵辦。

地檢署指出，吳姓船主等五名嫌犯，均涉犯懲治走私條例的準私運物品、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例中，台灣地區船舶未經許可航行至中國大陸地區、違反國家安全法的無正當理由逃避檢查等罪嫌重大，並有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，向金門地院聲請羈押獲准。

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金門地檢署查扣涉嫌走私的動力小船。 （金門地檢署提供）

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