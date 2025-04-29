泰達幣「二黑換一白」洗髒錢／黑幫酒瓶斷指私刑前 警救人

警方攻堅破門，逮捕彭男等15人，其中彭、練等7人被羈押。（警方提供）

2025/04/29 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市近期驚爆虛擬幣交易黑吃黑案件！竹聯幫分子彭正宇、練姓男子等人，因六百萬元泰達幣交易糾紛，強押及凌虐四名被害男子案，刑事局逮捕彭男等十五人，並查出彭男等人透過「二黑換一白」模式，意圖將手中涉贓泰達幣洗成乾淨資金，過程中不滿對方暗中動手腳將虛擬幣轉走引發暴怒，當場對四名交易對象施以慘無人道酷刑，堪稱黑幫教科書級的罕見「酒瓶斷指」手段也曝光。

據了解，「二黑換一白」是近年來相當流行的洗錢手法，歹徒會利用虛擬貨幣隱藏不法金流，將詐騙等不法贓款取得的虛擬貨幣（黑幣），以二比一的價格折換成乾淨沒問題的虛擬貨幣（白幣），藉此漂白資金。

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而彭男去年底與四名男子談妥，由彭備妥四十萬顆含不法金流泰達幣，以上述「二黑換一白」方式交易廿萬顆乾淨泰達幣（折合新台幣約六百萬元），雙方約定中市北屯區一處招待所交易，但交易過程中，對方疑以遠端遙控軟體方式，將原本已匯入彭男一方錢包泰達幣轉走，彭男見手機錢包顯示紀錄一閃即逝，認為遭「莊孝維」怒不可遏。

彭男隨即找來同為竹聯幫仁堂分子的練姓男子，再由練男另外叫來十多名小弟，將對方強押到一間摩鐵控制行動囚禁後，先搜刮身上攜帶的虛擬貨幣及現金共約五十萬元，後續更遭到彭男一夥持狼牙棒、折疊刀、西瓜刀、球棒等器具凌虐，藉此威脅吐出泰達幣或等值現金。

被害四人在籌錢過程中有人偷偷向外求救，家屬趕緊報案，警方前往摩鐵攻堅救出四人，當場先逮捕兩名負責看守小弟，此時才從兩人手機影片驚見彭男等人準備動用老幫派殘酷手段「酒瓶斷指」，將被害人手指塞進玻璃瓶口，利用槓桿原理硬生生扳斷，而這種手法早年在黑道鬥爭時期曾見，痛苦程度令人髮指，如今罕見再現，令人震驚。

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