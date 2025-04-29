6百萬虛幣遭黑吃黑／竹聯幫洗劫性虐4男 逮15人

警方攻堅破門，逮捕彭男等15人，其中彭、練等7人被羈押。（警方提供） 警方查扣西瓜刀、K他命等贓證物。 （警方提供）

2025/04/29 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕竹聯幫分子彭正宇等人去年底因六百萬元泰達幣交易疑被黑吃黑，強押四名被害男子控制行動暴力、凌虐，更逼迫互相性交並拍攝裸照要脅，還強盜對方市值約五十萬元的泰達幣及現金，手段令人髮指，刑事局中部打擊犯罪中心近期陸續收網，逮捕彭男等十五人，其中七人羈押，全案持續擴大清查中。

刑事局中打第二隊去年十二月間獲報，有四名男子因六百萬元的泰達幣交易糾紛，遭十多名歹徒押走控制行動後毆打、凌虐，甚至逼迫被害人彼此性交及拍攝性影像要脅，還洗劫被害人一點五萬顆泰達幣、現金，立即與台中市第五分局組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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歷經數月蒐證，專案小組於今年三月間收網，兵分多路在澎湖、台中北屯區及豐原區同步拘提主嫌彭正宇（廿三歲）、練姓男子（廿八歲）等涉案十五人到案，其中五人未成年，至於彭、練二人是竹聯幫仁堂分子，同時查扣現金十萬餘元、手機、折疊刀、西瓜刀、球棒、K他命毒品等贓證物。

經查，彭男當時因急需收購泰達幣，與四名男子談妥交易廿萬顆（折合新台幣約六百萬元），並約定碰面，但過程中彭男聲稱沒收到泰達幣，質疑遭對方戲弄，雙方談不攏等糾紛，進而衍生上述慘無人道的極致凌虐、羞辱手段，警方獲報救出遭囚禁在摩鐵的四名被害人，立案追查。

7收押 彭男背9案直接發監

檢警偵訊後，依組織犯罪防制條例、加重強制性交、強盜、妨害自由、傷害、妨害性隱私及不實性影像等多項重罪，聲押彭、練等七名犯嫌獲准，另因涉及詐欺、洗錢等案，被發布九案通緝的彭男，其中涉及偽造有價證券案判刑十四年確定，直接發監執行。

刑事局表示，警方對暴力行為零容忍，將持續掃蕩幫派勢力，嚴防黑幫藉由虛擬貨幣等新興產業進行犯罪活動，呼籲民眾發現可疑情事，踴躍撥打110檢舉，全案擴大追查是否有其他被害人及犯嫌，釐清犯罪事證。

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