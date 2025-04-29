載運到宜縣棄置 車次上百 偷倒千噸廢棄物 20名環保蟑螂起訴

環保蟑螂集團載運千噸廢棄物到宜蘭偷倒，宜蘭地檢署昨起訴20名被告。（宜縣環保局提供）

2025/04/29 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣被偷倒上千噸廢棄物，查出是環保蟑螂集團所為。宜蘭地檢署昨天偵結，起訴廿名被告，針對主嫌洪任廷、王俊哲具體求處有期徒刑二年十月及二年八月，並聲請法院扣押作案用的十四輛貨車，沒收兩千萬元犯罪不法所得。

濫倒量龐大 溯源查出來自新北

宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉等地，去年十一月傳出遭人棄置廢棄物，濫倒量龐大，被認定是集團式犯案，宜蘭地檢署偕同環保單位溯源，查出來自新北市。

請繼續往下閱讀...

宜蘭地檢署檢察官葉怡材指揮警、環等單位，在去年十二月、今年二月發動兩波搜索，傳喚卅多人到案，主嫌洪男及王男被收押。歷經四個多月偵辦，起訴廿人，移審宜蘭地院，法官裁定洪男續押，王男十萬元交保。

扣押14輛貨車 沒收2千萬所得

宜蘭地檢署指出，二○二二年到二○二四年，涉案的環保蟑螂集團承攬清理營運場所營建及裝潢工程廢棄物後，承租新北市板橋、蘆洲、新店閒置土地或廠房，作為非法貯存廢棄物場所，再將廢木材、廢木板、袋裝木屑、廢鐵片、磚瓦石塊等物，載運到宜縣棄置，共計上百車次，不法獲利約兩千萬元。扣押的十四輛貨車，已有五輛在本月廿二日拍賣，拍定價金兩百五十七萬元。

檢察官審酌主嫌洪男與王男為牟求龐大利益，在全台承攬廢棄物清除業務，長期將廢棄物載至宜蘭傾倒、堆置，嚴重污染環境，犯行損害極大，分別具體求處二年十月、二年八月刑期，以彰法治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法